Hidhet në ajër furgoni në Londër
Transmetuar më 17-11-2025, 17:24

ANGLI- Një burrë u dërgua me urgjencë në spital me djegie pas një shpërthimi në një furgon në një parking nëntokësor në një qendër tregtare në Wimbledon, Londër. Konkretisht, siç raportohet nga gbnews.com, shpërthimi ndodhi të hënën në mëngjes, duke shkaktuar rrëmujë të madhe, pasi qendra tregtare, e cila thuhet se ishte e zënë nga rreth 100 persona në atë kohë, duhej të evakuohej.

Shkaku i shpërthimit

Zyrtarët e policisë dhe të zjarrfikësve thanë se shpërthimi u shkaktua nga objekte të ndezshme që mbante furgoni kur çatia e tij – për arsye që aktualisht nuk dihen, "goditi" çatinë e parkingut. Fotot nga vendi i ngjarjes tregojnë furgonin pothuajse plotësisht të shkatërruar, me dritare të thyera dhe pjesën e brendshme të ekspozuar.

Një zëdhënës i Policisë Metropolitane tha se shoferi, një burrë rreth të 60-ave, u plagos dhe u dërgua me urgjencë në spital. Ai tha se incidenti ishte duke vazhduar dhe "nuk besohet të ketë lidhje me terrorizmin".

