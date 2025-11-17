Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Parashikimi i motit për nesër, priten reshje, temperaturat mbeten të larta
Transmetuar më 17-11-2025, 17:15

Reshje të dendura dhe rritje e prurjeve në lumenj – Autoritetet monitorojnë situatën

Shqipëria pritet të përballet me reshje me intensitet të lartë gjatë pasdites së së hënës (17 nëntor) dhe ditës së martë (18 nëntor), duke sjellë një sërë zhvillimesh që po ndiqen me vëmendje nga autoritetet përkatëse.

Sipas parashikimit zyrtar të motit, reshjet do të prekin të gjithë territorin, me intensitet më të lartë në qarqet Shkodër, Kukës, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Vlorë dhe Gjirokastër, ku mund të shfaqen përkohësisht vërshime të lumenjve të vegjël malorë dhe rrëshqitje dherash.

Në zonat urbane, sipas gjendjes së infrastrukturës së kanalizimeve, nuk përjashtohen përmbytje të lokalizuara.

Autoritetet sinjalizojnë se prurjet e shtuarat mund të prekin rrjedhat kryesore, përfshirë lumenjtë Drin-Buna, Mat, Ishëm, Erzen, Shkumbin dhe Vjosë, me theks të veçantë në zonat e mesme dhe të ulëta. Për momentin, situata mbetet e qetë, por është në vëzhgim të vazhdueshëm.

Kushtet atmosferike për datat 17–18 nëntor

Reshjet

Reshje shumë intensive priten në qarkun Shkodër.

Në qarqet Kukës, Dibër, Lezhë, Durrës, Tiranë, Vlorë dhe Gjirokastër, reshjet do të jenë nga intensive deri lokalisht shumë intensive.

Pjesa tjetër e vendit do të ketë reshje mesatare, me mundësi për shtrëngata të izoluara.

Temperaturat

Për të martën, temperaturat do të sillen në këto vlera:

Bregdeti: nga 15°C deri në 20°C

Zona të ulëta: nga 15°C deri në 20°C

Zona malore: nga 9°C deri në 14°C

Era

Era pritet të fryjë mesatare deri e fortë, veçanërisht në zonat bregdetare, gjatë së hënës pasdite dhe gjatë ditës së martë. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...