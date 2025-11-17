Dy të zhdukur, mbyllen shkollat dhe bizneset/ Italia nën pushtetin e motit të keq

ITALI- Italia po përballet me një mot të keq. Dy persona rezultojnë të zhdukur që nga mëngjesi i së hënës, për shkak të valës së motit të keq, i cili po godet Brazzano-n, në rajonin Friuli Venezia Giulia në verilindje të Italisë.
Mediat e huaja raportojnë se të humburit janë një burrë 35-vjeçar dhe një grua të moshuar, të cilët dyshohet se u rrëmbyen nga ujërat e rrëmbyeshme dhe balta, pas shembjes së pjesshme të një ndërtese në Brazzano. 35-vjeçari u përpoq të ndihmonte gruan e moshuar, por u rrëmbye mga uji bashkë me të.
Mbrojtja Civile dhe zjarrfikësit po përpiqen të gjejnë dy personat e zhdukur, por detyra e tyre është vështirësuar për shkak të sasisë së baltës dhe mbeturinave që kanë bllokuar zonën. Në qytetin e Gorizias, pranë kufirit me Slloveninë, bizneset tregtare dhe shtëpitë njëkatëshe janë përmbytur, duke shkaktuar dëme të mëdha financiare.
Shumë shkolla janë mbyllur dhe shumë rrugë janë përmbytur. Kjo ka bërë që shumë qytetarë të përballen me probleme në lëvizjet e tyre.
Massive flooding occurred in the Versa, Gorizia Province, Italy (17.11.2025)pic.twitter.com/qJ23SArKEz
— Disaster News (@Top_Disaster) November 17, 2025
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd