Vrasja e Gentjan Bejtjas në oborrin e banesës së tij, Prokuroria Tiranë kërkon 23 vite burg për një nga autorët e dyshuar!

Prokuroria Tiranë kërkon shpalljen fajtor të shtetasit I.B., alias B., alias M., për veprat penale “Vrasje me paramendim”, kryer në bashkëpunim; “Mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, në formën e mbajtjes në banesë; dhe “Falsifikimi apo përdorimi i letërnjoftimeve, pasaportave apo vizave të falsifikuara”.
Nga hetimet ka rezultuar se më 15.03.2024 persona të armatosur, pasi kanë kaluar rrethimin e jashtëm të banesës së shtetasit Gentian Bejtja, kanë hyrë në oborr dhe kanë qëlluar disa herë me armë zjarri në drejtim të shtetasit G.B., i cili ka gjetur vdekjen e menjëhershme si pasojë e të shtënave.
Pak minuta pas ngjarjes, në rrugën dytësore të fshatit Hasan, Fushë-Krujë, është konstatuar një automjet tip “Land Rover” duke u djegur, mjeti i përdorur nga autorët në vendngjarje.
Nga provat e administruara rezulton se i pandehuri I.B., në periudha të ndryshme para ngjarjes, me automjetin e tij ka qenë në afërsi të vendit ku ndodhej banesa e shtetasit G.B. Kjo provohet nga këqyrja e GPS-it të automjetit, të cilin ai e kishte marrë me qira.
Nga akti i ekspertimit biologjik të ADN-së është konkluduar se në automjetin e markës “Volkswagen Golf”, me ngjyrë të zezë, në pronësi të shtetasit E.H. (arrestuar më 19.03.2024), i përdorur nga autorët për t’u larguar menjëherë pas djegies së automjetit “Land Rover” në fshatin Hasan, Fushë-Krujë, është përfituar profil gjenetik i shtetasve I.B. (alias I.B., alias I.M., arrestuar më 19.03.2024) dhe F.P. (alias F.S., alias F.M.), të cilët dyshohen se kanë pasur rol në ekzekutimin e shtetasit G.B., më datë 15.03.2024, në fshatin Larush, Fushë-Krujë.
Pas kryerjes së veprimeve hetimore është urdhëruar regjistrimi i emrave të personave nën hetim në lidhje me procedimin penal nr. 1944 të vitit 2024. Për shtetasin I.B., më datë 28.02.2025, është bërë veçimi i procedimit penal nr. 1944/2 të vitit 2024, i cili, bazuar në provat e grumbulluara, ka rezultuar se i pandehuri ka bashkëpunuar me personat e tjerë duke luajtur rolin e ndihmësit në kryerjen e veprës penale.
—
Kërkesat e Prokurorisë
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë kërkon:
1. Deklarimin fajtor të të pandehurit I.B. (alias Brahimi, alias Mançellari) për veprën penale “Vrasje me paramendim”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga neni 78/1 dhe 25 i Kodit Penal, dhe në bazë të kësaj dispozite dënimin e tij me 21 (njëzet e një) vite burgim.
2. Deklarimin fajtor për veprën penale “Mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, në formën e mbajtjes në banesë, parashikuar nga neni 278/4 i Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 2 (dy) vite burgim.
3. Deklarimin fajtor për veprën penale “Falsifikimi apo përdorimi i letërnjoftimeve, pasaportave apo vizave të falsifikuara”, parashikuar nga neni 189/1 i Kodit Penal, dhe dënimin e tij me 1 (një) vit burgim.
Në zbatim të nenit 55 të Kodit Penal, kërkohet bashkimi i dënimeve në një dënim të vetëm, duke e dënuar përfundimisht të pandehurin I.B. me 23 (njëzet e tre) vite burgim.
