Fondet për tunelin e Llogarasë, opozita kërkon sot para kryeministrisë largimin e Belinda Ballukut

Partia Demokratike ka thirrur sot një protestë para kryeministrisë, e cila pritet të nisë në orën 18:00.
Tubimi vjen si reagim ndaj aferave të qeverisë me fokus të veçantë tek skandali i Tunelit të Llogarasë, ku zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku është marrë e pandehur nga SPAK.
Protesta zhvillohet nën moton “Protesto”, me PD-në që u bën thirrje qytetarëve të bashkohen përballë kryeministrisë.
Në shesh do të ngrihet një foltore ku pritet të flasin qytetarë, aktivistë dhe figura politike të opozitës.
Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi sot se protesta ka vetëm një kërkesë thelbësore: dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe të zv.kryeministres Belinda Balluku, duke e cilësuar këtë si hapin e parë drejt krijimit të një qeverie teknike.
“Sot, populli opozitar inauguron fillimin e foltores së parlamentit parlamentaro-qytetar para ndërtesës së kryeministrisë me kërkesën e prerë dhe të vetme, dorëheqjen e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut si hapi i parë për të ecur drejt një qeverie teknike dhe zgjedhjeve të lira dhe të ndershme.
Kjo protestë thirret në kushtet kur opozita bëri gjithçka për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Por qeveria bëri gjithçka për të shndërruar procesin zgjedhor në një farsë të shëmtuar zgjedhore. Duke u faktuar kështu shqiptarëve dhe botës se shpresë për ndryshimin e pushtetit me votën e lirë nuk ka për sa kohë Edi Rama të jetë kryeministër”, tha Berisha.
SPAK ka marrë të pandehur Belinda Ballukun, e cila është gjithashtu një nga ministret më të akuzuara nga opozita, që po ashtu, ka depozituar në SPAK një sërë kallëzimesh të tjera mbi kontrata të mëdha publike të dyshuara për korrupsion.
Nga të dhënat e deritanishme të hetimeve, Belinda Balluku anuloi tenderin e parë për Tunelin e Llogarasë duke rihapur një tjetër garë katër muaj më pas, këtë herë duke shtuar kostot e ndërtimit të tuneli me 50 milionë euro.
Gara për hapjen e tunelit u bë pikërisht pasi drejtuesit më të lartë të qeverisë zhvilluan një takim me drejtues të kompanive turke, që më pas u shpallën fituese në tenderin e tunelit të LLogarasë.
21 ditë pas takimit, është bërë dhe rishpallja e tenderit me vlerë të fondit limit prej 190 milionë eurosh.
