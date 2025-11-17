Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
SPAK konfirmon: Sali Berisha mori fletëthirrjen për të dëshmuar për “21 Janarin”!
Transmetuar më 17-11-2025, 12:56

Prokuroria e Posaçme ka konfirmuar se ish-kryeministri Sali Berisha ka marrë ditën e sotme fletëthirrje për të dëshmuar në SPAK lidhur me dosjen e “21 Janarit”.

SPAK konfirmon se Sali Berisha është njohur dhe ka nënshkruar urdhër-thirrjen lidhur me procedimin penal për çështjen e 21 Janarit.

Në njoftim theksohet se iu është kërkuar të paraqitet në Prokurorinë e Posaçme, në datën dhe orën e caktuar, pa e zbuluar.

SPAK: Sot më datë 17.11.2025, gjatë zbatimit të masës “detyrim paraqitje” në Prokurorinë e Posaçme, z. Sali Berisha është njohur dhe ka nënshkruar urdhër-thirrjen lidhur me procedimin penal nr.138 të vitit 2024 (çështja e 21 Janarit), përmes të cilës, i kërkohet të paraqitet në Prokurorinë e Posaçme, në datën dhe orën e caktuar.

