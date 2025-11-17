SPAK konfirmon: Sali Berisha mori fletëthirrjen për të dëshmuar për “21 Janarin”!

Prokuroria e Posaçme ka konfirmuar se ish-kryeministri Sali Berisha ka marrë ditën e sotme fletëthirrje për të dëshmuar në SPAK lidhur me dosjen e “21 Janarit”.
SPAK konfirmon se Sali Berisha është njohur dhe ka nënshkruar urdhër-thirrjen lidhur me procedimin penal për çështjen e 21 Janarit.
Në njoftim theksohet se iu është kërkuar të paraqitet në Prokurorinë e Posaçme, në datën dhe orën e caktuar, pa e zbuluar.
SPAK: Sot më datë 17.11.2025, gjatë zbatimit të masës “detyrim paraqitje” në Prokurorinë e Posaçme, z. Sali Berisha është njohur dhe ka nënshkruar urdhër-thirrjen lidhur me procedimin penal nr.138 të vitit 2024 (çështja e 21 Janarit), përmes të cilës, i kërkohet të paraqitet në Prokurorinë e Posaçme, në datën dhe orën e caktuar.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd