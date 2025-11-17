Ish-kryeministrja e Bangladeshit, Sheikh Hasina, dënohet me vdekje ndërsa vendi përballet me trazira masive

17 Nëntor 2025, Daka, Bangladesh
Sheikh Hasina, ish-kryeministrja e Bangladeshit, 78 vjeç, e rrëzuar nga pushteti, është dënuar me vdekje nga Tribunali Ndërkombëtar i Krimeve në Daka për krime kundër njerëzimit, pas shtypjes së dhunshme të protestave studentore në vitin 2024. Hasina është gjykuar në mungesë, pasi jeton në mërgim në Indi që nga gushti i vitit 2024.
Tribunali e gjeti Hasinën fajtare për urdhërimin dhe nxitjen e dhunës kundër studentëve, e cila u shndërrua në trazira civile në të gjithë vendin. Ky vendim vjen në një kohë tensioni dhe protestash të shumta në mbarë Bangladeshin.
Autoritetet në Daka raportojnë një rritje të ndjeshme të incidentëve të dhunshëm para shpalljes së vendimit. Vetëm më 12 nëntor, u regjistruan 32 shpërthime dhe shumë autobusë u vunë në flakë në kryeqytet dhe rrethet përreth.
Tribunali pritet gjithashtu të japë vendime ndaj dy bashkëpunëtorëve kryesorë të Hasinës, ish-ministrit të Brendshëm Asaduzzaman Khan dhe ish-shefit të policisë Abdullah Al Mamun, të cilët përballen me akuza të ngjashme.
Si reagim ndaj dënimit, mbështetësit e partisë Awami League, e cila është shpallur e paligjshme nga qeveria e përkohshme, kanë shpallur një izolim dy-ditor kombëtar dhe e kanë denoncuar gjyqin si të motivuar politikisht.
Masat e sigurisë në Daka janë forcuar ndjeshëm. Më shumë se 400 ushtarë nga Roja Kufitare janë vendosur në qytet, pikat e kontrollit janë përforcuar, ndërsa tubimet publike janë kufizuar për të shmangur përshkallëzimin e dhunës.
Shefi i policisë së Dakës ka dhënë urdhër që çdo person i përfshirë në zjarrvënie ose shpërthime të vihet nën përgjegjësi të menjëhershme, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se situata mund të përkeqësohet para zgjedhjeve të parashikuara për shkurtin e vitit të ardhshëm.
Ky lajm është zhvillim në vazhdim dhe do të përditësohet sipas zhvillimeve të reja.
