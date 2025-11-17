Një ditë historike pë Shqipërinë në Bruksel! Çelen të gjithë grup-kapitujt e integrimit në BE

Bruksel, 17 Nëntor 2025
Integrimi evropian i Shqipërisë ka hyrë sot në një fazë vendimtare, teksa Bashkimi Evropian ka konfirmuar hapjen e të gjithë grup-kapitujve negociues, duke shënuar momentin më të rëndësishëm në marrëdhëniet Shqipëri–BE që prej marrjes së statusit të vendit kandidat. Ky zhvillim vjen pas progresit të vlerësuar në reforma kyçe, nga sundimi i ligjit te funksionimi i institucioneve demokratike dhe harmonizimi me acquis communautaire.
Kryeministri Edi Rama, i cili ndodhet në Bruksel në kuadër të mbledhjes me Komisionin dhe Presidencën Daneze të BE-së, shprehu mirënjohjen e tij për ekipin negociator shqiptar, duke e cilësuar ditën e sotme “një pikë kthese në rrugën e gjatë drejt familjes evropiane”.
“Kjo është pjesë e skuadrës së negociatave që drejtohen nga këto dy zonja, Majlinda dhe Adea, dhe që sot ishin të pranishme në mbledhjen e fryteve të para të punës së tyre, pasi u hapën të gjithë kapitujt. I falënderoj me respekt dhe admirim të gjithë negociatorët dhe qindra të tjerët që nën drejtimin e tyre e bëjnë krenare Shqipërinë këtu në Bruksel. Nuk është e lehtë.” – deklaroi Rama.
Mesazhi i fortë nga Komisioni Evropian: “Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit”
Komisionerja për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Marta Kos, vlerësoi publikisht progresin e Shqipërisë dhe rolin konstruktiv të qeverisë në ritmin e negociatave. Ajo nënvizoi se hapja e kapitujve është vetëm fillimi dhe theksoi se vendi duhet të përmbushë piketat e ndërmjetme në mënyrë të përshpejtuar.
“Jam mirënjohëse Presidencës Daneze. Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit. Hapja është sukses; mbyllja e kapitujve është çmimi real. Tani është momenti për të përshpejtuar disa reforma. I dashur Edi, keni mbështetjen tonë të plotë. Ne po përgatisim një shtëpi për ju në Evropë.” – deklaroi Kos.
Këto deklarata përforcojnë mesazhin se Shqipëria po shihet si një partner i besueshëm dhe i angazhuar strategjikisht në rajon, sidomos në klimën aktuale gjeopolitike ku BE po thellon politikën e zgjerimit në Ballkanin Perëndimor. Një proces i ndërtuar mbi reforma të vështira
Hapja e plotë e grup-kapitujve vjen pas një periudhe intensive reformash:
Sundimi i ligjit dhe drejtësia, përfshirë vijimin e vettingut, SPAK dhe strukturat e reja antikorrupsion.
Forcimi i administratës publike dhe përmirësimi i menaxhimit të financave publike.
Përafrimi me politikat e BE-së në energji, tregti, mjedis dhe konkurrencë.
Dialogu i rritur me opozitën dhe aktorët e shoqërisë civile, siç kërkohet nga kapitulli i demokracisë dhe qeverisjes.
Ekspertët e integrimit theksojnë se kjo fazë është vendimtare: nga një proces formal i hapjes, Shqipëria kalon tani në garën e vërtetë të mbylljes së kapitujve, të cilat kërkojnë reforma të matshme, afate konkrete dhe rezultate të prekshme.
Pritshmëritë për fazën e ardhshme
Me hapjen e plotë të kapitujve, Shqipëria hyn në procesin më të avancuar të negociatave, duke u rreshtuar me vendet e para të rajonit që po avancojnë drejt anëtarësimit. Tashmë theksi vendoset te:
përmbushja e piketave të ndërmjetme,
forcimi i pavarësisë së institucioneve,
garantimi i standardeve të BE-së në të gjitha fushat e politikave,
si dhe bashkëpunimi i ngushtë me Parlamentin dhe sektorin privat.
Një ditë simbolike për Shqipërinë në Bruksel
Mesazhet e sotme nga Brukseli përfaqësojnë një momentum të ri politik për Shqipërinë, e cila prej më shumë se një dekade ka synuar integrimin e plotë në familjen evropiane. Hapja e të gjithë kapitujve shënon një hap historik, por edhe një përgjegjësi të re.
Siç u shprehën përfaqësuesit evropianë, porta është hapur – tani Shqipëria duhet të ecë me vendosmëri drejt mbylljes së kapitujve.
