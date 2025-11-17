Bie nga ballkoni në sy të gruas dhe fëmijëve, ndërron jetë

Korçë, 17 Nëntor 2025
Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Korçës, ku një 40-vjeçar ka humbur jetën në repartin e reanimacionit të spitalit rajonal gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm. Viktima, i identifikuar si L. Meçollari, ishte dërguar një ditë më parë në urgjencë, pasi ishte gjetur i shtrirë në rrugë në gjendje të rënduar shëndetësore.
Sipas të dhënave paraprake, 40-vjeçari kishte konsumuar alkool në sasi të mëdha dhe dyshohet të ketë qenë përdorues i lëndëve narkotike. Pavarësisht ndërhyrjes së mjekëve, gjendja e tij është përkeqësuar gjatë natës, duke i shkaktuar vdekjen mëngjesin e sotëm.
Mësohet gjithashtu se një muaj më parë, Meçollari kishte tentuar t’i jepte fund jetës duke u hedhur nga ballkoni i banesës së tij, në prani të bashkëshortes dhe fëmijëve të mitur. Për fat, ai kishte shpëtuar atëherë, por pasojat e konsumit të vazhdueshëm të alkoolit dhe substancave të tjera duket se kanë qenë fatale.
Nga ekzaminimi paraprak, viktima nuk paraqet shenja dhune, ndërsa dyshohet se vdekja është shkaktuar nga komplikacionet e lidhura me përdorimin e alkoolit dhe lëndëve narkotike.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Korçës për veprime të mëtejshme.
