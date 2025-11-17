Të rinjtë shqiptarë të vetmuar përballë bullizmit kibernetik

One Albania dhe departmenti i Gazetarisë dhe Komunikimit prezantojnë studimin
Fëmijët dhe të rinjtë, ata që harxhojnë më shumë kohë në internet janë për rrjedhojë edhe më të ekspozuar ndaj gjuhës së urrejtjes dhe bullizmit kibernetik. Në të njëjtin vend ku ata kërkojnë informacion, argëtim dhe lidhje me botën, shumë prej tyre po ndeshen me një realitet shqetësues: mesazhe fyese, komente apo publikime që shkelin dinjitetin e tyre.
Këtë të premte, One Albania, në bashkëpunim me Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit në Universitetin e Tiranës, publikoi një studim kombëtar mbi bullizmin kibernetik në Shqipëri, një analizë e thellë mbi mënyrën se si ky fenomen prek të rinjtë në të gjithë vendin.
Me mbi 850 të rinj të anketuar në dhjetë qytete, studimi ofron një panoramë të qartë të realitetit social dhe emocional të gjeneratës digjitale. Sipas gjetjeve të studimit, një në 5 të rinj shqiptarë ka përjetuar bullizëm online dhe këtë përvojë nuk e ka ndarë me askënd. As me prindërit, as me mësuesit dhe as me miqtë.
Mungesa e komunikimit, frika e gjykimit dhe ndjenja e izolimit janë elementët që e përkeqësojnë fenomenin, duke e thelluar, pa u marrë asnjëherë trajtimi i duhur.
Në prezantimin e studimit, Prof. Dr. Mark Marku, Dekan i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, theksoi rëndësinë e këtij hulumtimi për të kuptuar realitetet e reja sociale. Ndërsa Prof. Artan Fuga, anëtar i Akademisë së Shkencave, solli në vëmendje transformimin e komunikimit online.
“Në shumë raste ajo që konsiderohet si komunikim bullizues perceptohet si komunikim normal. Afërsisht 70% e të prekurve nuk i diskutojnë shqetësimet dhe problemet që lindin nga bullizimi me mësuesit në shkolla. Një situatë e ngjashme ndodh edhe në familje”, tha Prof. Dr. Mark Marku.
Eventi bëri bashkë zëra nga akademia, sektori privat dhe qeveria.
“Rezultatet e këtij hulumtimi do të jenë ndihmesë e çmuar në hartimin e politikave të reja, forcimin e mekanizmave ekzistues dhe mbrojtjen e nxënesve dhe të të rinjve tanë. Ministria e Arsimit ka ndërmarrë një sërë iniciativash që synojnë të frenojnë këtë fenomen”, tha Orjana Osmani, zv. Ministre e Arsimit.
I pranishëm në event ishte edhe përfaqësuesi i UNICEF Albania, Murat Sahin i cili theksoi se siguria online duhet të jetë prioritet. Sahin u ndal edhe tek nevoja për bashkëpunim ndërinstitucional dhe edukim digjital, duke theksuar se siguria online është një pjesë e pandarë e mirëqenies së fëmijëve sot.
Për One Albania, mesazhi është i qartë: një rrjet i fuqishëm mbron njerëzit që e përdorin atë. Për këtë arsye lideri i telekomunikacionit angazhimin ndaj sigurisë online nuk e ka ndalur vetëm te fushatat e ndërgjegjësimit. Përgjegjësia sociale është e integruar plotësisht në shërbimet e One Albania, duke ofruar alternativa si One Safe, një platformë e krijuar për ta bërë shfletimin në rrjet më të sigurt.
“Detyra jonë nuk është vetëm të lidhim njerëzit, por t’i mbrojmë. Një rrjet i fuqishëm është ai që ofron siguri. Për këtë arsye kemi zhvilluar platformën One Safe, që i ndihmon familjet të navigojnë në internet pa rreziqe. Përtej saj, jemi vazhdimisht duke hulumtuar për alternativa të tjera për t’ju qasur grupmoshave të prekura nga ky fenomen”, tha Barna Kutvolgyi, drejtori ekzekutiv i One Albania.
One Safe është një platformë që mbron pajisjet nga faqet e dëmshme, ofron filtra për përmbajtje të papërshtatshme dhe i jep prindërve mjete të forta kontrolli.
Studimi dhe diskutimet e zhvilluara gjatë eventit nxorën në pah një të vërtetë të rëndësishme: cyberbullizimi nuk është thjesht problem i teknologjisë, por i komunikimit, edukimit dhe kulturës sociale. Ndaj, çdo hap drejt ndërgjegjësimit, çdo bisedë e hapur dhe çdo akt mbështetjeje, është një hap më afër një shoqërie më humane, më të sigurt dhe më të ndjeshme ndaj të rinjve të saj.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd