“Kjo tregon sa lart keni ecur” – Çelet grupkapitulli i fundit, Kos uron Shqipërinë
Transmetuar më 17-11-2025, 10:03

Bruksel, 17 nëntor 2025

Në ceremoninë zyrtare të çeljes së grupkapitullit të fundit në procesin e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, përfaqësuesja e BE-së, Marta Kos, dha një mesazh të fortë mbështetjeje për Tiranën.

“Kjo tregon sa lart keni ecur. Çelja e të gjashtë grupkapitujve për 13 muaj është deklarata juaj më e fortë, i dashur Edi,” u shpreh Kos, duke iu referuar progresit të rëndësishëm të Shqipërisë në procesin e integrimit. Ajo kujtoi edhe simbolikën e takimit të mëparshëm me Kryeministrin Rama: “Kur u takuam herën e fundit më sollët një dhuratë, një kanoçe Coca-Cola. Për ta kremtuar këtë moment, e kemi kthyer këtë dhuratë në një dhuratë feste.”

Kos e mbylli fjalën me një mesazh urimi dhe humor të lehtë, teksa bashkë me të pranishmit kremtoi me tortë ceremoninë: “Kjo tregon se sa lart keni ecur. Kjo është puna që ne presim të përfundoni, i dashur Edi. Tani le të hamë dhe tortën. Le të festojmë. Urime Shqipëri!”

