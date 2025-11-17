Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rama surprizon në Bruksel me simbolikën e Kapitullit 6 të BE-së
Transmetuar më 17-11-2025, 09:59

Bruksel, 17 nëntor 2025

Kryeministri Edi Rama zhvilloi sot një vizitë në Bruksel në kuadër të diskutimeve për avancimin e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, me fokus të veçantë në Kapitullin 6. Gjatë takimit, Rama solli një gjest simbolik që tërhoqi vëmendjen e zyrtarëve europianë: një tortë të dekoruar me numrin 6, si shenjë e progresit në procesin negociues.

Me humor, ai u shpreh: “Për ëmbëlsira nuk na surprizoni dot”, duke krijuar një atmosferë miqësore gjatë diskutimeve zyrtare. Gjestet simbolike të Kryeministrit janë kthyer në një traditë gjatë vizitave të tij në Bruksel.

Takimet vijuan me diskutime mbi hapat e ardhshëm të negociatave dhe përputhjen e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së, teksa Shqipëria synon përshpejtimin e procesit të hapjes dhe mbylljes së kapitujve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...