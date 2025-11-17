Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ukraina fiton me Islandën dhe dërgon Shqipërinë sërish në vazon e tretë!
Transmetuar më 17-11-2025, 07:46

FRANCE – Janë luajtur dhe tre sfida të tjera pasditen e kësaj të diele në Kualifikueset e Botërorit 2026. Serbia që ishte në grup me Shqipërinë, mundi me vuajtje Letoninë brenda me rezultatin 2-1, një rezultat që nuk i shërben për asgjë serbëve.

Një rezultat i keq për Shqipërinë ishte ai mes Ukrainës dhe Islandës, me ukrainasit që triumfuan 2-0 dhe duke lënë kuqezinjtë në vazon e tretë të play off-it.

Sfida tjetër ishte ajo mes Azerbajxhanit dhe Francës, me “Gjelat” që e mbyllën fushatën kualifikuese me një fitore 1-3.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

