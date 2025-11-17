Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kush janë 3 shenjat që sot, 17 nëntor, marrin përkrahjen më të fortë nga yjet? Ja çfarë detajon Paolo Fox
Transmetuar më 17-11-2025, 07:50

Ndërsa hyjmë në javën e tretë të nëntorit, qielli astrologjik sjell ndryshime të ndjeshme për të gjitha shenjat, por tre prej tyre marrin sot një nxitje të veçantë nga yjet.

Energjia e ditës favorizon rikthimin e ekuilibrit, vendime të qarta dhe mundësi që më në fund marrin formë.

Nëse i përkisni njërës prej këtyre shenjave, dita e sotme mund t’ju sjellë zhvillime që ndikojnë drejtpërdrejt në ritmin dhe drejtimin e javës.

1. Shigjetari

Dita më pozitive nga të gjitha. Energjia rritet, idetë janë të qarta dhe çdo veprim ka mbështetje. Mundësi të forta në punë dhe zhvillime personale që hapin rrugë të reja. Çdo nismë sot ka potencial rritjeje të shpejtë.

2. Luani

Qiell shumë aktiv në punë, me përmirësime që duken qartë. Ka mundësi për të marrë vendime të rëndësishme që të çojnë përpara. Edhe pse ndjenjat janë më të zbehta, dita mbeten optimale për sukses dhe ritëm të lartë.

3. Peshqit

Ditë e mbushur me energji pozitive. Aftësitë krijuese duken më shumë dhe merr mbështetje nga njerëzit që të rrethojnë. Nëse punon në mënyrë të pavarur, sot është momenti i duhur për të dalë në pah dhe për të marrë vlerësime.

4. Peshorja

Ditë e mirë për marrëdhëniet dhe takimet. Ka hapje për biseda të sinqerta dhe mundësinë për të ndrequr diçka që ka mbetur pezull. Në punë kërkohen disa rregullime, por ritmi i përgjithshëm është pozitiv.

5. Akrepi

Pozicionet planetare të japin siguri dhe aftësi për të fituar terren. Rëndësi ka të shmangësh përplasjet pa vlerë. Me pak diplomaci, dita të sjell përparim të qëndrueshëm dhe mundësi për të forcuar pozicionin tënd.

6. Bricjapi

Pas një fundjave të rëndë, dita sot nis e ngathët por stabilizohet shpejt. Mundësi për të marrë një lajm të mirë, sidomos pasdite. Marrëdhëniet personale janë pika që të ndihmojnë të rikthesh ekuilibrin.

7. Demi

Dita është produktive, sidomos në anën praktike. Ndjenjat kanë ende pasiguri, por ti i menaxhon mirë. Vlen për të përfituar nga energjia e sotme sepse pjesa e dytë e javës është më kërkuese.

8. Virgjëresha

Ditë introspektive. Ke nevojë për qetësi dhe rishikim të prioriteteve. Mund të ndihesh i lodhur mendërisht, por është vetëm një fazë rregullimi të brendshëm. Vendimet e rëndësishme nuk nxitojnë sot.

9. Gaforrja

Dita nis me humor të ulët, por qielli është mbështetës në përgjithësi. Ndjesia e ngecjes është kalimtare. Të duhet pak më shumë durim, sepse nga e mërkura e në vazhdim energjia rritet.

10. Dashi

Energjia është e pabarabartë: mbrëmja përmirësohet, por mëngjesi është i tensionuar. Kujdes me fjalët dhe përplasjet e vogla. Dita endet mes lodhjes dhe dëshirës për t’u shprehur hapur.

11. Ujori

Periudhë pasigurie në marrëdhënie dhe tek njerëzit rreth teje. Ka prirje për vendime të forta ose shkëputje. Kujdes që të mos reagosh nën nervozizëm. Sot është më mirë të presësh sesa të veprosh në nxitim.

12. Binjakët

Dita më sfiduese. Mërkuri kundër sjell keqkuptime, ndërsa Marsi ul energjinë dhe rrit tensionet në punë. Këshilla është të mos krijosh konflikte të reja dhe të mos rikthesh debate të vjetra. Sot kërkohet qetësi dhe distancë nga polemikat. /noa.al

Për horoskopin ditor, javor e mujor klikoni këtu

Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

