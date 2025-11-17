Një nga nivelet më të ulëta në Europë/ Vetëm 15.8% e shqiptarëve përdorin inteligjencën artificiale

Tiranë, 17 Nëntor 2025 Shqipëria renditet ndër vendet me përdorimin më të ulët të inteligjencës artificiale në kontinent, sipas të dhënave më të fundit që tregojnë se vetëm 15.8% e qytetarëve përdorin rregullisht mjete të AI në jetën e përditshme ose në punë. Ky nivel mbetet dukshëm më poshtë mesatares europiane, ku shumë shtete anëtare të BE-së kalojnë pragun 30–40%.
Vendet që udhëheqin adoptimin e teknologjive të reja janë Irlanda, Franca dhe Spanja, me nivele përhapjeje nga 39% deri në gati 42%. Këto shtete po ecin më shpejt drejt integrimit të AI-së në sektorë të ndryshëm ekonomikë dhe socialë, duke krijuar avantazhe të dukshme konkurruese.
Raporti thekson se që nga lançimi i ChatGPT në vitin 2022, mbi 1.2 miliardë njerëz në mbarë botën kanë përdorur mjete të inteligjencës artificiale – një ritëm adoptimi më i shpejtë se ai i internetit, kompjuterëve personalë apo smartfonëve.
Brenda Bashkimit Europian, Irlanda kryeson me 41.7% të popullsisë që përdor rregullisht AI, e ndjekur nga Franca (40.9%) dhe Spanja (39.7%). Në anën tjetër të tabelës qëndrojnë Rumania (15.3%) dhe Greqia (17.7%), vendet ku përhapja e teknologjive të reja mbetet më e kufizuar.
Përtej BE-së, Norvegjia dhe Mbretëria e Bashkuar rezultojnë ndër përdorueset më entuziaste: 45.3% e norvegjezëve dhe 36.4% e britanikëve raportojnë përdorim të rregullt të AI.
Sipas Microsoft, adoptimi global i inteligjencës artificiale lidhet ngushtë me zhvillimin ekonomik, cilësinë e infrastrukturës digjitale, furnizimin e qëndrueshëm me energji dhe aksesin në arsim. Në vendet e zhvilluara, përdorimi mesatar arrin rreth 23%, ndërsa në rajonet më pak të zhvilluara vetëm 13%.
Raporti thekson se pabarazitë në akses, infrastrukturë dhe njohuri digjitale vazhdojnë të mbeten një pengesë kryesore për përhapjen e teknologjive të AI, duke kufizuar potencialin e tyre në shumë vende, përfshirë edhe Shqipërinë.
