Horoskopi i Paolo Fox për sot, e hënë 17 nëntor 2025: të 12 shenjat

Horoskopi ditor i përgatitur nga Paolo Fox për të hënë 17 nëntor 2025
Dashi
Yjet janë ende aktive, por këtë të hënë ndihesh sikur je në një gjendje gjysmëgjumë. Ditët e shtunë dhe të diel kanë qenë të lodhshme, të trazuara ose thjesht pa stimuj. Dita sot paraqitet pjesërisht e qetë, ndërsa mbrëmja është dukshëm më e mirë se mëngjesi. Megjithatë, disa tensione mbeten, ndoshta nga ndonjë përplasje që ende ka nevojë për sqarim. Ke dëshirë të shprehësh mendimin tënd: zgjidh me kujdes kohën dhe mënyrën.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Nuk është e lehtë për ty të heshtësh kur brenda teje ka zjarr dhe çështje të pazgjidhura. Megjithatë, mendo mirë çfarë vlen të diskutohet dhe çfarë është më mirë ta lësh pas për të ruajtur ekuilibrin. Foli qartë dhe pa teprime. Brenda pak ditësh ritmi ndryshon për mirë dhe do të ndihesh gati të rinisësh me energji më të forta.
Demi
Çfarëdo që të kesh në plan, përpiqu ta realizosh sot dhe nesër, sepse nga e mërkura yjet bëhen më të vështira dhe mund të ndjesh më shumë tension. Në dashuri pasiguritë nuk janë zhdukur plotësisht, meqë Afërdita është ende kundër: një lidhje mund të përjetojë distanca — ndoshta të përkohshme — që ti i përballon falë durimit tënd të lindur. Në praktikë dita është produktive: shfrytëzoje këtë periudhë.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Je një shenjë që di të përballojë vështirësitë, por mbaj mend se jo çdo distancë është përfundimtare. Mos u druaj të kërkosh atë që të duhet për të qenë mirë. Edhe situatat që duken të ngrira mund të rigjallërohen. Durimi është çelësi: rezultatet do të vijnë më shpejt se sa mendon.
Binjakët
Kujdes ndaj kërkesave që të vijnë nga të tjerët: Mërkuri kundër sjell sfida në komunikim dhe marrëdhënie, me mundësi për debate për shkak të keqkuptimeve ose çështjeve të vjetra. Marsi kundër shton rrezikun e konflikteve në punë dhe pak energji në përgjithësi. Këshilla është të përballesh me të kaluarën dhe të shmangësh situatat që mund të sjellin përçarje të reja.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Do të ishte e dobishme të ndalesh dhe të vlerësosh nëse ia vlen të luftosh në disa fronte. Jo çdo betejë meriton energjinë tënde, sidomos ato që lidhen me tema të mbyllura. Investo kohë te njerëzit që të vlejnë dhe hiq dorë nga mllefet. Sa më shumë të pastrosh të kaluarën, aq më shumë hapësirë i krijon së resë.
Gaforrja
Kjo e hënë nis ngadalë për ty, një gjë që të ka ndodhur shpesh muajt e fundit. Që nga shtatori, fillimi i javës ka qenë i zbehtë dhe me humor paksa të rënduar, që zhduket gradualisht nga e mërkura. Megjithatë, kjo ditë është pjesë e një periudhe të favorshme, kështu që mos u trishto nëse ndihesh pak i/e lodhur: është vetëm një fazë kalimtare.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Melankolia e sotme mund të jetë një thirrje për të dëgjuar më shumë nevojat e tua. Jemi ende në një periudhë të shkëlqyer me Jupiterin në pozicion të favorshëm, ndaj pak vëmendje te vetja nuk të bën keq. Jep përparësi ideve të reja dhe njerëzve që të duan me të vërtetë.
Luani
Fillimi i javës është pozitiv: Mërkuri dhe Marsi në pozicion të mirë sjellin përmirësim në punë, me rezultate që mund të jenë shfaqur që ditët e fundit. Ajo që mungon është fusha e ndjenjave: Afërdita të bën më pak të përfshirë ose ndoshta ke në mendje dikë që të duket i/i largët. Ky moment do të jetë vendimtar për të kuptuar çfarë do dhe për të marrë vendime të rëndësishme.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Suksesi në punë varet edhe nga aftësia për të ndjekur intuitën dhe për të mos harruar çfarë dëshiron realisht. Ndoshta je kënaqur me pak ose ke dhënë më pak në dashuri: tani qielli të jep mundësinë të ndryshosh qasje. Mendohu për marrëdhëniet që të ngjallin vërtet emocion.
Virgjëresha
Java nis me reflektim: kontratat dhe marrëveshjet ecin përpara, por mendja jote ndjehet e lodhur, ndoshta nga ndryshimet e shumta të muajve të fundit. Ndihesh i/e rinovuar, por njëkohësisht ke frikë se mos ke humbur qendrën tënde të brendshme. Nuk është kështu: mjafton pak qetësi për të kuptuar se brenda teje ka një forcë të re. Në punë, ata që kanë vend fiks janë në një kompani në ndryshim, ndërsa të vetëpunësuarit duan të lirohen nga disa presione… vendimet e rëndësishme nuk merren para majit.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Po kalon një revolucion të brendshëm. Ndryshimet që ndjen brenda dhe jashtë duhen parë me kuriozitet, jo me frikë. Analiza e vetes është një aftësi e rëndësishme, por mos e tepro: ekuilibri kërkon kohë.
Peshorja
Kushtet janë të mira për një javë që nis me energji pozitive, edhe pse duhet rregulluar diçka në anën praktike për shkak të Jupiterit kundër. Bëhet fjalë kryesisht për punën dhe çështje që duhen sqaruar. Në dashuri je i/e favorizuar: nëse dikush të pëlqen, ky është momenti i duhur për të bërë hapin e parë. Fundjava që vjen është shumë e favorshme për ndjenjat.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Natyrshmëria jote diplomatike sot mund të hapë dyer që ishin të mbyllura. Mos prit gjithmonë që të tjerët të lëvizin: shprehu me sinqeritet. Gjestet e vogla dhe vëmendja ndaj të tjerëve do të forcojnë marrëdhëniet. Edhe pse mbeten çështje praktike për t’u zgjidhur, zemra mbetet forca kryesore e jetës sate.
Akrepi
Pozicioni i mirë i Afërditës, Jupiterit dhe Saturnit sjell një ndjenjë fuqie dhe sigurie që duhet ta shfrytëzosh. Por dëshira për t’u imponuar ose për të mbrojtur idetë me këmbëngulje mund të shkaktojë konflikte. Tani është më fitimprurëse diplomacia: ke arritur shumë dhe tani forca jote qëndron te stabiliteti, jo te konfliktet e panevojshme.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Mund të shkëlqesh pa pasur nevojë të luftosh gjithmonë. Intuita dhe magnetizmi yt mund të sjellin rezultate më të mira se një qëndrim agresiv. Zgjidh me kujdes betejat.
Shigjetari
Je gati të rizbulosh pasionin, jo vetëm në dashuri por në çdo aspekt të jetës. Java premton shumë, me Hënën që së shpejti hyn në shenjën tënde dhe me dhjetorin që sjell më në fund vlerësim dhe suksese. Edhe ata që në fillim të vitit ishin të pasigurt tani mund të presin një mbyllje të bukur të vitit. Mund të të vijë një ide e mirë — në punë ose për një udhëtim — gjithçka është në favor.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Përqafo ndryshimet dhe ndiq entuziazmin. Ke pritur gjatë për të rimarrë kontrollin dhe tani çdo projekt ka perspektivë rritjeje. Optimizmi yt natyral do të jetë udhërrëfyesi yt.
Bricjapi
Disa tensione mbeten pas një fundjave të lodhshme ose me pengesa të papritura. Në pasdite energjia përmirësohet, sidomos në familje dhe marrëdhënie. Ke një mundësi për t’u vënë në pah dhe së shpejti mund të marrësh një lajm të mirë: mos qëndro pasiv, vepro.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Edhe një fundjavë e zymtë ka një qëllim: të të japë qetësi dhe ringarkim. Familja dhe lidhjet e ngushta janë baza jote. Shfrytëzo çdo shans për të treguar aftësitë e tua.
Ujori
Ndodhesh në një periudhë pasigurish, sidomos në raportet shoqërore: nga njëra anë të pëlqen të shoqërohesh, por nga ana tjetër së fundmi je mbyllur në vetvete, ndoshta sepse je ndier i shfrytëzuar ose i pavlerësuar. Ke nevojë për më shumë siguri dhe do ta shprehësh hapur. Deri të mërkurën mund të marrësh një vendim të qartë ose të shkëputesh nga dikush që nuk e meriton besimin tënd. Ky është një moment “pastrimi”: gjithçka e vjetër duhet hedhur tej.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Ke qenë gjithmonë bujar, por tani është koha të mbrosh emocionet e tua. Shprehu qartë dhe mos lejo që të tjerët të përfitojnë. Kujdesu për ata që të duan sinqerisht.
Peshqit
Java nis me energji pozitive dhe dëshirë për të shfrytëzuar mundësitë. Afërdita në pozicion të shkëlqyer favorizon ndjenjat dhe të lejon të marrësh vlerësimin që meriton. Nëse punon në fusha krijuese ose je i pavarur, ky është momenti ideal për t’u vënë re.
REFLEKTIME MBI QIELLIN E SOTËM: Besoi aftësive të tua dhe mos u tremb të tregosh talentin. Ky është një moment që të hap horizonte të reja. Hap sytë dhe shfrytëzo mundësitë: qielli të mbështet, por hapi i parë varet nga ti. /noa.al
