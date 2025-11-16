Norvegjia ‘flliq’ Italinë në shtëpi dhe shkon në Botëror. Axurrët në Play Off

Itali- Italia zhgënjen totalisht, teksa pësoi disfatë 1-4 ndaj Norvegjisë në kualifikueset e botërorit. Me këtë rezultat, axurrët janë zyrtarisht në Play Off, ndërsa norvegjezët shkojnë direkt në SHBA.
Ekipi i Gatussos shënoi i pari me Espositon, duke të dhënë idenë se gjërat do të jenë të lehta. Nuk ndodh kështu, pasi mysafirët kthyen gjithçka në favorin e tyre. Fillimisht Nusa vendosi ekuilibrat, sakaq një super Haaland realizoi dopietë, duke përmbysur ndeshjen. Në fund pati kohë edhe për një gol të Larsen.
Norvegjia rikthehet në Botëror pas 28 vitesh, me shpresën se do të mund të lërë gjurmë. Në krahun tjetër, Italia pret shortin e Play Off me 20 nëntor.
