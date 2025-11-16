Shqipëria në vend të fundit për besimin shoqëror, vendet nordike kryesojnë botën

Tiranë, 16 Nëntor 2025 Të dhënat më të fundit nga Integrated Values Surveys, publikuara në vitin 2024 dhe mbledhura gjatë vitit 2022, rendisin 90 ekonomi botërore sipas nivelit të besimit që qytetarët kanë ndaj njëri-tjetrit. Rezultatet e studimit nxjerrin në pah kontraste të forta mes rajoneve, duke vendosur Shqipërinë në pozicionin më të dobët global.
Besimi shoqëror – aftësia për të besuar se “shumica e njerëzve janë të besueshëm” – konsiderohet një element thelbësor që mban të lidhura komunitetet, forcon institucionet dhe nxit zhvillimin ekonomik. Vendet nordike vijojnë të dallohen për nivelet shumë të larta të këtij treguesi.
Sipas renditjes, Danimarka mban vendin e parë me 74% të të rriturve që deklarojnë se u besojnë njerëzve përreth. Pas saj renditen Norvegjia (72%), Finlanda (68%), ndërsa Suedia dhe Islanda plotësojnë pesëshen e vendeve me nivelin më të lartë të besimit shoqëror. Kina është vendi i vetëm jo-perëndimor që hyn në dhjetëshen e parë, me 63%.
Në skajin tjetër të tabelës ndodhet Shqipëria, e cila renditet e 90-ta nga 90 vende me vetëm 3% besim shoqëror – niveli më i ulët global. Ky rezultat, sipas ekspertëve, lidhet me faktorë të tillë si dobësia historike e institucioneve publike, polarizimi politik, informaliteti i lartë dhe pasiguria ekonomike, të cilat ndikojnë negativisht në ndërtimin e kapitalit social.
Në një mjedis ku besimi është kaq i ulët, bashkëpunimi mes individëve, funksionimi i institucioneve dhe angazhimi qytetar priren të jenë shumë më të dobëta. Ndërkohë, vendet nordike shfrytëzojnë nivele të larta besimi për të mbështetur politika të qëndrueshme sociale dhe zhvillim ekonomik afatgjatë.
**Dhjetë vendet me besimin më të lartë shoqëror:** 1. Danimarka – 74% 2. Norvegjia – 72% 3. Finlanda – 68% 4. Kina – 63% 5. Suedia – 63% 6. Islanda – 62% 7. Zvicra – 59% 8. Holanda – 57% 9. Zelanda e Re – 57% 10. Austria – 50%
