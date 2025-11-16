Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sherr mes dy grupeve jashtë një lokali në Greqi, tre të rinj dërgohen në spital
Transmetuar më 16-11-2025, 22:23

Greqi, 16 Nëntor 2025 Jashtë ambienteve të një lokali në Mouzaki është regjistruar një përleshje mes dy grupeve të rinjsh, ku në konflikt janë përfshirë më shumë se dhjetë persona.

Sipas mediave greke, sherri nisi pas një debati mes dy grupeve dhe përshkallëzoi në përdorimin e mjeteve të ftohta. Tre të rinj mbetën të plagosur dhe u transportuan menjëherë në Qendrën Shëndetësore Mouzaki dhe Pyli.

Policia e Mouzakit ka nisur hetimet për identifikimin e personave që kanë përdorur thikat, ndërsa po mbledh dëshmi dhe pamje nga kamerat e sigurisë së zonës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...