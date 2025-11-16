Rama për Kombëtaren shqiptare pas ndeshjes me Anglinë: Ishit të barabartë e një superfuqi!

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 16-11-2025, 22:05
TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka uruar kombwtaren pwr rezultatet e deri tanishme nw ndeshjet pwr Botwrorin. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama ka falënderuar ekipin për arritjen e vendit të dytë dhe tani sytë janë drejt fazës play off.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd