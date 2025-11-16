Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Rama për Kombëtaren shqiptare pas ndeshjes me Anglinë: Ishit të barabartë e një superfuqi!
Transmetuar më 16-11-2025, 22:05

TIRANË- Kryeministri Edi Rama ka uruar kombwtaren pwr rezultatet e deri tanishme nw ndeshjet pwr Botwrorin. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama ka falënderuar ekipin për arritjen e vendit të dytë dhe tani sytë janë drejt fazës play off.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...