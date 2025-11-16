Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Mbyllet pa gola pjesa e parë Shqipëri-Angli
Transmetuar më 16-11-2025, 18:53

Shqipëria i ka rezistuar kombëtares angleze në pjesën e parë të ndeshjes së sotme. Pjesa e parë u mbyll pa gola nga të dyja skuadrat.

Edhe pse britanikët arritën që të mbizotëronin në fushë, rastet nga kombëtarja jonë nuk ishin të pakta

