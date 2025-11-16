Bashkimi Evropian nis hetim zyrtar ndaj Google për uljen e renditjes së mediave në motorin e saj të kërkimit

Sipas Komisionit Evropian, motori i kërkimit akuzohet të ketë shkelur ligjin evropian për tregjet dixhitale
Komisioni Evropian ka hapur një hetim ndaj Google për një mundësi shkeljeje të ligjit evropian mbi tregjet dixhitale. Sipas Bashkimit Evropian, gjiganti i teknologjisë mund të ketë ulur qëllimisht renditjen e përmbajtjeve të mediave në rezultatet e kërkimit.
Hetimi synon të verifikojë nëse Alphabet, kompania mëmë e Google, ka garantuar kushte të drejta, transparente dhe jo diskriminuese për aksesin në motorin e kërkimit. Komisioni bën të ditur se hetimi do të zgjasë 12 muaj dhe Google rrezikon një gjobë deri në 10% të të ardhurave të saj botërore – një përqindje që mund të arrijë në 20% në rast përsëritjeje.
Sipas asaj që përcakton Digital Markets Act, Google duhet të sigurojë kushte të drejta dhe jo diskriminuese për aksesin në faqet e internetit të botuesve. Megjithatë, një monitorim i parë i kryer nga Bashkimi Evropian duket se ka zbuluar një ulje të renditjes së faqeve dhe përmbajtjeve të mediave kur ato përfshijnë materiale të partnerëve komercialë. Arsyeja lidhet me një rregull të Google, pjesë e “politikës kundër abuzimit të reputacionit të faqeve”, që synon të identifikojë përmbajtje të pabesueshme ose të krijuara për manipulim të renditjes.
Pikërisht kjo politikë mund të ketë ulur në renditje një numër të madh faqesh mediatike që publikojnë materiale të prodhuara nga palë të treta. Nëse kjo praktikë vërtetohet, ajo ndikon drejtpërdrejt në mënyrën se si botuesit gjenerojnë të ardhura nga faqet e tyre. Ulja e dukshmërisë në rezultatet e kërkimit mund të shkaktojë një rënie domethënëse të trafikut, duke prekur vlerën e reklamave dhe modelet e biznesit të lidhura me të.
Së fundmi, këtë situatë e ka shpjeguar qartë Salvatore Aranzulla, themeluesi i faqes së njohur italiane të informatikës. Në një intervistë për Fanpage që citon noa.al, Aranzulla deklaroi se kishte vërejtur një rënie prej 25% të trafikut në faqen e tij. “Për vite me radhë ka ekzistuar një pakt i heshtur mes Google dhe atyre që publikojnë tekste online. Ne ofronim përmbajtje falas dhe Google sillte trafik. Në këmbim, monetizohej përmes reklamave ose linkeve të afilimit. Ai mekanizëm nuk funksionon më,” tha ai.
“Nëse prodhon më pak trafik, shet më pak reklama dhe ke më pak burime për të paguar ata që shkruajnë. Unë kam 45 bashkëpunëtorë, por për shumë struktura të tjera kjo do të jetë e pambajtshme. Aktualisht, ne qëndrojmë në këmbë sepse jemi strukturë e thjeshtë: nuk kemi zyrë, bashkëpunëtorët janë freelance dhe punojnë nga shtëpia. Ndikimi do të jetë edhe më i madh për botuesit më të mëdhenj. Por shoh perspektivën: nuk mund të vazhdohet të prodhohen përmbajtje për një sistem që nuk paguan,” shtoi Aranzulla. /noa.al
