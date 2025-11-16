Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Goditi për vdekje një vajzë 2-vjeçare në Durrës, arrestohet 24-vjeçari
Transmetuar më 16-11-2025, 16:02

Durrës, 16 Nëntor 2025 Specialistët e Qarkullimit Rrugor kanë arrestuar në flagrancë një 24-vjeçar, me inicialet F. Xh., pasi automjeti që ai drejtonte goditi një vajzë 2-vjeçare, e cila humbi jetën si pasojë e aksidentit.

Sipas Policisë, i riu akuzohet për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen. Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...