Goditi për vdekje një vajzë 2-vjeçare në Durrës, arrestohet 24-vjeçari

Durrës, 16 Nëntor 2025 Specialistët e Qarkullimit Rrugor kanë arrestuar në flagrancë një 24-vjeçar, me inicialet F. Xh., pasi automjeti që ai drejtonte goditi një vajzë 2-vjeçare, e cila humbi jetën si pasojë e aksidentit.
Sipas Policisë, i riu akuzohet për veprën penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor”, me pasojë vdekjen. Hetimet vijojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd