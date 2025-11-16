Asllani i Kosovës:’As në ëndërr nuk e mendoja’!

Rastësi apo jo, por fakt është që Asllani është pa diskutim mbiemri më i lakuar në trojet shqiptare brenda pak ditësh. Pas Asllanit të Shqipërisë, edhe Asllani i Kosovës realizoi një gol historik që i dhuroi dardanëve një biletë për në fazën “play-off” të Botërorit. Ylli i përfaqësueses së Kosovës ishte një “qiellin e shtatë” pas kësaj arritje të pabesueshme:
“Edhe po të ëndërroja nuk do ta mendoja kështu. Jam shumë, shumë i lumtur. Besoj që më mirë nuk mund të shkonte për ne. Është ndjenjë e jashtëzakonshme. Besoj që ky gol na ka ndihmuar të hyjmë sa më mirë në lojë. Kështu që ndihem shumë, shumë krenar për golin sot”, u shpreh Asllani.
