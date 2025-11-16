Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në vendin e punës, humb jetën 45-vjeçar shqiptar në Greqi
Transmetuar më 16-11-2025, 11:38

16 Nëntor, 20250

GREQI- Një punëtor shqiptar në Mytilene të Greqisë, ka humbur jetën gjatë një aksidenti fatla në punë. 45-vjeçari punonte në dy punë për të përballuar koston e jetesës. Paradite ai punonte në një restorant dhe më pas në sektorin e ndërtimit.

Mediat greke shkruajnë se aksidenti nxjerr në pah edhe një herë mangësitë në masat e shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës dhe denoncon se politika qeveritare i lë punëtorët të ekspozuar ndaj rreziqeve serioze. Administrata e Qendrës së Punës Pallesvia, ka bërë thirrje për një tubim në Sheshin Sapphos, në kuadër të këtij rasti. Trupi i viktimës pritet të niset për në vendlindje, ndërsa policia greke po heton më shumë mbi rastin.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...