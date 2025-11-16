Marseja dënohet nga UEFA për ndeshjen ndaj Atalantës në Champions League

FRANCE – Përtej humbjes frustruese në minutën e fundit (0-1) më 5 nëntor, OM do të ruajë një shije shumë të hidhur nga ndeshja e tyre e fazës së grupeve të Ligës së Kampionëve kundër Atalantës.
Dhe për një arsye të mirë: komiteti disiplinor i UEFA-s sapo ka sanksionuar klubin e Marsejës me një gjobë që tejkalon 70.000 euro dhe një mbyllje të pjesshme të tribunës jugore, të pezulluar për dy vjet, për shkak të incidenteve që ndodhën atje në atë ndeshje.
Gjysma e gjobës (35.000 €) dhe mbyllja e pjesshme e tribunës jugore (seksionet M, N, O, P, Q, L, J, I, G, E, C, B dhe R) në Stade Vélodrome janë për "ndezjen e fishekzjarrëve" dhe bombave tymuese.
Tre gjoba të tjera, përkatësisht për "hedhjen e objekteve" (12.625 €), "përdorimin e treguesve lazer" (14.000 €) dhe "bllokimin e rrugëve publike" (10.000 €), rrisin totalin që OM do të duhet të paguajë.
Një anëtar i stafit të Roberto De Zerbi-t, trajneri i portierëve të OM, Alexandre Salvat, u pezullua për dy ndeshje të Ligës së Kampionëve "për fyerje ose vërejtje abuzive ndaj një gjyqtari", pasi humbi durimin me José Maria Sanchez Martinez në fishkëllimën e fundit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd