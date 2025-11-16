Shqipëria po ngjitet në majën e turizmit të dasmave ndërkombëtare: çiftet e huaja “zbulojnë” destinacionin më të ri mesdhetar

Tiranë, 16 nëntor 2025 Shqipëria po futet me ritme të shpejta në hartën botërore të “destinacioneve të dasmave”, duke tërhequr gjithnjë e më shumë çifte të huaja që kërkojnë një ceremoni unike, autentike dhe më të përballueshme se vendet e tjera të Mesdheut. Bregdeti i jugut, kështjellat mesjetare, qytetet me gurë dhe fshatrat piktoreskë po shndërrohen në skena perfekte për ditën më të rëndësishme të jetës së tyre.
Gjatë katër viteve të fundit, prirja ka njohur rritje të madhe, veçanërisht nga çiftet e Europës Veriore, të cilat tërhiqen nga kombinimi i natyrës, historisë, kuzhinës dhe mikpritjes shqiptare. Organizatorët thonë se qershori dhe shtatori janë muajt idealë për ceremonitë në natyrë, falë motit të qëndrueshëm dhe zonave turistike më pak të mbingarkuara.
Megjithatë, mbetet një vakum praktik: mungesa e lëshimit në vend të certifikatave zyrtare të celebrimit, çka detyron çiftet të përballen me procedura shtesë në vendin e origjinës. Ekspertët e industrisë theksojnë se thjeshtimi i kësaj procedure do të fuqizonte dukshëm pozicionin e Shqipërisë si destinacion i dasmave.
Ndikimi ekonomik: një zinxhir përfitimesh që fuqizon komunitetet
Turizmi i dasmave po sjell përfitime të menjëhershme për ekonominë lokale. Sipas organizatorëve, çdo dasmë gjeneron të ardhura të ndjeshme për bizneset e zonës – nga akomodimi dhe restorantet, te furnitorët e luleve, transporti, fotografët, muzikantët dhe prodhuesit artizanalë.
“Kur një çift zgjedh të martohet në një qytet apo fshat, nuk përfiton vetëm vendi i eventit, por i gjithë komuniteti përreth”, – thotë një menaxhere e “Ami Event”. Në destinacione ndërkombëtare si Maui apo Toskana, modele të ngjashme kanë gjeneruar miliona dollarë në vit. Edhe në Shqipëri, një dasmë me 80–100 të ftuar mund të nxisë qarkullim të madh ekonomik për hotele, shërbime ushqimi dhe biznese të vogla lokale. Bizneset e vogla, fitueset më të mëdha të trendit të ri
Nga luleshitësit tek shërbimet e kateringut, zejtarët lokalë dhe muzikantët, shumë biznese po shohin sezonet e dasmave si periudhë të artë. “Çiftet kërkojnë produkte vendase, lule të sezonit, elemente dekorative që tregojnë historinë e vendit”, – thotë Stela Kordalli nga “Lujon Flowers”. Sipas saj, përdorimi i luleve vendase ul kostot, rrit cilësinë dhe mbështet prodhuesit lokalë.
Të njëjtën rritje e vërejnë edhe organizatorët e “Class by AV”, të cilët theksojnë se çdo dasmë aktivizon një rrjet të tërë profesionistësh: dizajnues fustanesh, artistë, shërbime transporti, kuzhinierë dhe teknikë. “Çiftet duan që ceremonia të ketë shije vendase, nga vera e zonës te pjatat tradicionale. Kjo e bën çdo dasmë një promovim të kulturës shqiptare”, – shprehen ata.
Ambiente më të vogla dhe lokale po preferohen gjithnjë e më shumë për atmosferën intime dhe personalizimin që ofrojnë, duke krijuar përvoja që hotelet e mëdha nuk i arrijnë dot.
Një perspektivë e re për turizmin shqiptar
Me rritjen e popullaritetit ndërkombëtar, turizmi i dasmave pritet të kthehet në një motor të fuqishëm ekonomik për zonat bregdetare dhe ato historike. Nëse procedurat zyrtare thjeshtohen, Shqipëria ka potencialin të shndërrohet në një nga destinacionet më të kërkuara në Mesdhe për çiftet e huaja që kërkojnë një ceremoni autentike, të paharrueshme dhe të lidhur ngushtë me kulturën lokale.
