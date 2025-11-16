Parashikimi i motit për ditën e sotme, 16 nëntor 2025

Moti parashikohet me vranësira të pakta deri mesatare kryesisht në pjesën e parë të ditës, më pas mot i kthjellët e vranësira fare të pakta. Temperaturat maksimale do të ngjiten deri në 24 gradë celsius në zonat e ulëta dhe qendrore ndërsa temperaturat minimale do të shkojnë deri në 13-14 gradë celsius.
Era parashikohet të fryjë me drejtim verilindje –veriperëndim me shpejtësi mesatare 2-8 m/sek në pjesën e pare të ditës, më pas intensiteti i erës bie 1-6m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore në pjesën e parë të ditës era fiton shpejtësi 10-18 m/sek më pas intensiteti i erës bie në10-13m/sek shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 3-4 ballë.
