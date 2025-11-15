Botërori/ Shqiptarët bëjnë historinë! Dy skuadra në ‘play off’!

Prishtinë-Pas Shqipërisë, mbrëmje historike edhe për Kosovën që mposhti bindshëm 2 me 0 Slloveninë, duke siguruar “play-off”-in për në Botërorin 2026.
Goli fantastik i Fisnik Asllanit në minutën e 6-të dhe autogoli i çuditshëm i vendasve në minutën e 64-t, çoi peshë zemrat e “Dardanëve”.
Kosova nuk e kishte mposhtur kurrë Slloveninë më parë (1 barazim, 2 humbje),
Kjo fitore e madhe në kualifikueset e Kupës së Botës 2026 e vendos skuadrën e Franko Fodës në pozitë të artë për të marrë pjesë në spektaklin e vitit të ardhshëm në Amerikën e Veriut, përpara play-off-eve që do të luhen mars.
Ndërkohë, shpresat e Sllovenisë për pjesëmarrjen në Kupën e Botës për herë të parë që nga viti 2010 janë shuar, pasi nuk arritën të fitonin asnjë prej pesë ndeshjeve kualifikuese (3 barazime, 2 humbje). Në ndeshjen e fundit të grupit, Kosova do të përballet me Zvicrën, ndërsa Sllovenia me Suedinë. Duele këto që duket se do të vlejnë sa për statistikë.
Po ashtu edhe takimi i nesërm në Tiranë është statistikë pasi Anglia e ka siguruar pjesëmarrjen dhe luan për prestigj, ndërsa Shqipëria për të zënë një pozicion sa më të favorshëm në ‘play off’.
