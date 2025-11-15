Atentat në Shkodër, qëllohet një automjet në lëvizje: drejtuesi aksidentohet dhe braktis makinën

Shkodër, 15 nëntor 2025 – Një automjet është qëlluar me armë zjarri mbrëmjen e sotme në aksin Shkodër–Hani i Hotit, pranë rrethrrotullimit të Koplikut. Sipas të dhënave paraprake, drejtuesi i makinës ka tentuar t’i shpëtojë të shtënave, por ka humbur kontrollin, është përplasur me një barrierë dhe ka braktisur mjetin në vendngjarje.
Policia mbërriti menjëherë dhe po heton rrethanat e sulmit të dyshuar. Në pjesën e pasme të automjetit janë konstatuar pesë shenja plumbash, ndërsa janë dëmtuar gomat dhe njëra anë e makinës.
Nga informacionet paraprake nuk raportohen të lënduar. Grupi hetimor po punon për identifikimin e drejtuesit të mjetit dhe të autorëve të ngjarjes.
Sipas njoftimit zyrtar, mjeti në lëvizje është qëlluar me armë zjarri dhe më pas është përplasur pranë një karburanti, ndërsa drejtuesi është larguar nga zona përpara mbërritjes së Policisë.
