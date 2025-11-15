Stuhia godet Xhenovën: tornado, përmbytje dhe shkatërrim në rrugët e qytetit

Itali, 15 nëntor 2025 – Xhenova është goditur sot nga një valë ekstreme moti, e cila ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe ka paralizuar një pjesë të mirë të qytetit. Reshjet intensive të shiut çuan në shembjen e një muri në një park publik, duke dëmtuar disa automjete të parkuara.
Përveç reshjeve të dendura, një tornado goditi zonën e portit, duke shkaktuar shkuljen e pemëve dhe rrëzimin e kontejnerëve nga lartësi të mëdha. Fatmirësisht nuk raportohen persona të lënduar. Erërat e fuqishme dëmtuan rëndë edhe çatinë e kompanisë së mbledhjes së mbeturinave komunale, duke shtuar kaosin në qytet.
Autoritetet italiane kanë mobilizuar një numër të madh ekipesh zjarrfikëse, policie dhe Mbrojtjeje Civile për të menaxhuar situatën, ndërsa problemet janë të përhapura në shumë zona qendrore të Xhenovës. Shtëpi njëkatëshe dhe mbikalime janë përmbytur, ndërsa trafiku në unazën Aurelia – një nga lidhjet kryesore mes Italisë dhe Francës – është ndërprerë plotësisht.
Sipas parashikimeve meteorologjike, kjo valë e motit të keq pritet të zhvendoset në orët e ardhshme drejt zonave të tjera të Italisë veriore, si dhe drejt Toskanës. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet e panevojshme dhe të ndjekin udhëzimet e emergjencës.
Tromba marina nel primo pomeriggio di sabato 15 novembre sul lungomare di Pegli, a Genova. Le forti raffiche di vento hanno ribaltato un furgone. Danni anche ai tetti dei palazzi, da quali sono caduti molti calcinacci. Trascinati via i cassonetti dell'immondizia. pic.twitter.com/gNoAJfoX5E
