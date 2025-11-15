Papa Leo mirëpret yjet e Hollivudit në Vatikan

Itali, 15 nëntor 2025 – Papa Leo ka pritur një grup aktorësh dhe regjisorësh të njohur të Hollivudit në një takim të veçantë në Vatikan, duke i ftuar ata të vazhdojnë punën e tyre si “pelegrinë të imagjinatës” dhe të ndihmojnë në “sjelljen e shpresës” përmes filmit. Në mesin e të ftuarve ishin Cate Blanchett, Viggo Mortensen, Monica Bellucci, Chris Pine, si dhe regjisorë të njohur si Gus Van Sant.
Takimi u zhvillua nën afresket madhështore të Sallës Klementine dhe u cilësua si një moment i rëndësishëm lidhjeje mes Kishës Katolike dhe botës së filmit. Për Papën, një figurë relativisht e re në këtë rol, ngjarja ishte gjithashtu një mënyrë për t’u angazhuar ndryshe me audiencën globale.
Papa Leo XIV shprehu mbështetje të fortë për industrinë e filmit, duke folur kundër rënies së frekuentimit të kinemave dhe duke theksuar se kinemaja ka fuqi të veçantë për të edukuar, argëtuar dhe “për të mahnitur”. Ai theksoi se arti i filmit duhet të trajtojë tema të vështira pa i shfrytëzuar ato.
“Dhuna, varfëria, mërgimi, vetmia, varësia dhe luftërat e harruara janë çështje që duhen treguar me përgjegjësi,” tha ai. “Kinemaja e mirë nuk e shfrytëzon dhimbjen; ajo e eksploron atë.”
Takimi shënoi audiencën e parë të këtij lloji në Vatikan. Regjisori Spike Lee e quajti ditën “të shkëlqyer” dhe i dhuroi Papës një fanellë të New York Knicks me numrin 14 dhe mbishkrimin “Papa Leo”. Cate Blanchett i vendosi Papës një byzylyk solidariteti, simbol i mbështetjes për njerëzit e zhvendosur, përmes punës së saj me UNHCR.
Vatikani publikoi gjithashtu listën e filmave të preferuar të Papës, ku përfshiheshin “Tingujt e Muzikës”, “It’s a Wonderful Life” dhe “La Vita è Bella”.
Në fjalimin e tij, Papa Leo paralajmëroi kundër mbylljes së kinemave, duke i quajtur ato “zemra që rreh e komuniteteve”, dhe u bëri thirrje institucioneve të mbështesin më shumë industrinë kinematografike, në një periudhë presioni të madh global.
Pas fjalimit dhe bekimit, Papa përshëndeti një nga një të gjithë pjesëmarrësit, ndërsa regjisorët dhe aktorët ndanë përshtypjet e tyre për këtë moment të rrallë mes artit dhe fesë.
