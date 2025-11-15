Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Autobusi me 40 pelegrinë kthehet përmbys në afërsi të Athinës
Transmetuar më 15-11-2025, 19:39

Si pasojë e aksidentit, 12 persona pësuan plagë të lehta dhe u dërguan menjëherë në spitalin e Volosit për trajtim. Forcat e policisë, tre automjete zjarrfikësish dhe katër ambulanca mbërritën shpejt në vendngjarje, ndërsa disa shoferë kalimtarë ndaluan për të ndihmuar pasagjerët.

GREQI- Një autobus me 30 pasagjerë doli nga rruga dhe u përmbys të shtunën pasdite në Rrugën e Vjetër Kombëtare, pranë Rizomylos të Volosit, rreth një kilometër para qendrës së argëtimit “Megaro”. Ngjarja ndodhi ndërsa autobusi turistik po udhëtonte nga Larisa drejt një manastiri në Kanalia, Magnezi.

Si pasojë e aksidentit, 12 persona pësuan plagë të lehta dhe u dërguan menjëherë në spitalin e Volosit për trajtim. Forcat e policisë, tre automjete zjarrfikësish dhe katër ambulanca mbërritën shpejt në vendngjarje, ndërsa disa shoferë kalimtarë ndaluan për të ndihmuar pasagjerët.

Shkaqet që çuan në përmbysjen e autobusit janë ende të paqarta, ndërsa autoritetet po kryejnë hetime për të sqaruar rrethanat e aksidentit. Pasagjerët që ndodheshin në autobus ishin ata që njoftuan policinë duke telefonuar në numrin emergjent 112.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...