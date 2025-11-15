Autobusi me 40 pelegrinë kthehet përmbys në afërsi të Athinës

Si pasojë e aksidentit, 12 persona pësuan plagë të lehta dhe u dërguan menjëherë në spitalin e Volosit për trajtim. Forcat e policisë, tre automjete zjarrfikësish dhe katër ambulanca mbërritën shpejt në vendngjarje, ndërsa disa shoferë kalimtarë ndaluan për të ndihmuar pasagjerët.
GREQI- Një autobus me 30 pasagjerë doli nga rruga dhe u përmbys të shtunën pasdite në Rrugën e Vjetër Kombëtare, pranë Rizomylos të Volosit, rreth një kilometër para qendrës së argëtimit “Megaro”. Ngjarja ndodhi ndërsa autobusi turistik po udhëtonte nga Larisa drejt një manastiri në Kanalia, Magnezi.
Shkaqet që çuan në përmbysjen e autobusit janë ende të paqarta, ndërsa autoritetet po kryejnë hetime për të sqaruar rrethanat e aksidentit. Pasagjerët që ndodheshin në autobus ishin ata që njoftuan policinë duke telefonuar në numrin emergjent 112.
