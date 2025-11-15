Kredi në euro apo lekë, kur paguan më pak interes? Raporti i BSH: Sa paguajnë sot bizneset dhe familjet

Gjatë tremujorit të tretë të vitit, bankat në Shqipëri kanë ulur interesat për shumë lloje kredish në lekë. Kjo do të thotë se marrja e një kredie është bërë më e lirë për qytetarët dhe bizneset.
Bizneset që morën kredi në lekë, paguan mesatarisht 6.4% interes, më pak se 6.7% që ishte në tremujorin e kaluar. Normat e interesit për kreditë e vogla, deri në 35 milionë lekë, që zakonisht i marrin bizneset e vogla, kanë pasur ulje të lehtë gjatë gjithë vitit. Edhe kreditë e mëdha kanë zbritur pak, nga 6.4% në 6.2%.
Sipas Raportit të Politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë, kreditë që kanë interes të fiksuar për një vit janë bërë më të lira. Ndërsa ato me interes të fiksuar për më shumë se një vit nuk kanë ndryshuar.
Një qytetar që mori kredi për shtëpi në periudhën korrik-shtator, paguan mesatarisht 3.9% interes, njëlloj si më parë. Ndërsa për kredi konsumatore, si për blerje apo shpenzime personale, interesi ka zbritur nga 8.9% në 8.5%.
Bizneset që morën kredi në euro paguan rreth 5.7% interes, pa ndryshime të mëdha nga tremujorët e kaluar. Kreditë e vogla dhe të mëdha në euro janë bërë më të lira, por ato me madhësi mesatare janë pak më të shtrenjta. Për individët që marrin kredi për shtëpi në euro, interesi mbetet 5%.
Për sa i përket depozitave me afat, interesi në lekë ishte 1.7% dhe në euro është 1.2% — njëlloj si më parë. Diferenca mes tyre është rreth 0.6 pikë përqindjeje, siç ka qenë vitet e fundit.
Me pak fjalë, marrja e kredive është bërë më e lirë për shumicën e rasteve, ndërsa depozitat nuk kanë ndryshuar. Kjo tregon se bankat po mbështesin huamarrjen në një kohë kur ekonomia po ecën mirë.
