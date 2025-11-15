Ngjarje e rëndë në Rrogozhinë, fëmija humb jetën gjatë një manovre automjeti

Rrogozhina u trondit sot në mesditë nga një ngjarje e rëndë që ndodhi rreth orës 13:55, në lagjen nr. 2. Sipas informacioneve paraprake, një vajzë 2-vjeçare ka humbur jetën pasi është goditur pa dashje nga një automjet që po kryente një manovër kthimi në rrugën e lagjes.
Drejtuesi i mjetit, shtetasi F. Xh., 24 vjeç, banues në Rrogozhinë, dyshohet se gjatë lëvizjes së tij mbrapsht nuk ka vënë re të miturën që ndodhej pranë mjetit, çka ka çuar në përplasjen fatale.
Pak pas ngjarjes, ai është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët po kryejnë të gjitha veprimet e nevojshme për të sqaruar rrethanat, për të marrë deklarimet dhe për të dokumentuar ligjërisht shkaqet e aksidentit.
Hetimet pritet të përcaktojnë me saktësi mënyrën se si ka ndodhur ngjarja dhe faktorët që çuan në këtë humbje tragjike. /noa.al
