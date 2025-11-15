Përfshihet nga flakët banesa në Astir

Tiranë, 15 Nëntor 2025
Mesditën e sotme, një banesë në zonën e Astirit u përfshi nga flakët. Në vendngjarje mbërritën menjëherë zjarrfikësja, policia dhe ambulanca për të ndërhyrë dhe për të siguruar zonën.
Fatmirësisht, deri tani nuk raportohet për persona të plagosur, ndërsa zjarri ka shkaktuar vetëm dëme materiale. Shkaqet e incidentit ende nuk janë të qarta, dhe autoritetet po vijojnë hetimet për të përcaktuar rrethanat e plota të ngjarjes.
