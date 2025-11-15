Protestë kundër ligjit për gjininë e shumëfishtë, Akil Pano: “Ky është ekstremizëm ideologjik”

Tiranë, 15 Nëntor 2025
Në protestën e zhvilluar sot kundër ligjit për gjininë e shumëfishtë, pastori Akil Pano ngriti shqetësimin se miratimi i këtij ligji përbën, sipas tij, shfaqje të një qasjeje ideologjike të imponuar mbi shoqërinë shqiptare. Pano e përshkroi ligjin si produkt të ekstremeve globaliste dhe të majta liberale, duke theksuar se ai cenon vlerat tradicionale dhe moralin shoqëror.
Gjatë fjalës së tij, ai u shpreh se “77 kartonat e gjinisë së shumëfishtë” hapin rrugën për një realitet të ri social, me rregulla dhe identitete të cilat, sipas tij, nuk përputhen me traditat dhe besimet e shqiptarëve. Pano e cilësoi këtë zhvillim si vendosje të një forme presioni ideologjik dhe mungesë respekti ndaj trashëgimisë kulturore.
Ai përmendi gjithashtu elementë të ligjit që, sipas tij, ndryshojnë gjuhën, dokumentet dhe mjediset publike, duke e quajtur këtë një transformim të nxituar dhe të diskutueshëm. Në vijim, Pano kritikoi mënyrën se si po prezantohet koncepti i identiteteve të reja gjinore, duke e konsideruar atë si një largim të thellë nga vlerat tradicionale.
Protesta vijoi me thirrje për rishikimin e ligjit dhe kërkesa për debat më të gjerë publik mbi çështjet që prekin identitetin dhe strukturën sociale të vendit.
