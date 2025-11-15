Hetimet për rastin e Sulo Halilit marrin drejtim të ri, dyshohet ngatërrim identiteti në Greqi

Greqi, 15 Nëntor 2025
Hetimet për ngjarjen ku humbi jetën 27-vjeçari shqiptar Sulo Halili në zonën e Skurtës së Vojotisë po orientohen drejt një piste të re. Autoritetet greke po shqyrtojnë mundësinë që ai të jetë ngatërruar me një tjetër shtetas shqiptar me të njëjtin emër e mbiemër, i njohur për përfshirje në veprimtari të paligjshme. Sipas burimeve hetimore, të dy personat kanë ngjashmëri fizike dhe identitet të njëjtë nominativ, ndërsa Halili nuk rezulton të ketë pasur probleme me ligjin.
I riu u shpall i zhdukur më 4 nëntor dhe u identifikua përmes analizës së ADN-së pasi u gjet në një zonë pyjore. Paralelisht, po verifikohet edhe një tjetër skenar që lidhet me tensionet e mundshme me ish-partnerin e të dashurës së tij, i cili më herët dyshohet se e kishte kërcënuar.
Pjesë e hetimit janë edhe komunikimet e Halilit në rrjetet sociale, pasi ai kishte kontaktuar prej kohësh me një vajzë që mund të ketë shkuar të takonte ditën e zhdukjes. Policia ka sekuestruar telefonat e tij dhe të familjarëve, ndërsa po analizon mesazhe dhe pamje nga kamerat e sigurisë për të rindërtuar lëvizjet e fundit.
Gjetjet paraprake sugjerojnë shenja që çojnë drejt një veprimi të planifikuar nga persona me eksperiencë, ndërsa autoritetet greke vijojnë hetimet me intensitet dhe pritet që së shpejti të publikohen zhvillime të reja.
