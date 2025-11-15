Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Shpërthim me tritol gjatë natës në një biznes në Kamëz
Transmetuar më 15-11-2025, 07:57

Kamëz, 15 nëntor 2025 – Një shpërthim i dyshuar me lëndë plasëse tronditi bulevardin “Nënë Tereza” në Kamëz gjatë orëve të para të mëngjesit. Ngjarja u regjistrua rreth orës 02:20, në ambientet e jashtme të një biznesi në pronësi të shtetasve B. E. dhe K. M.

Sipas informacionit paraprak të Policisë, shpërthimi shkaktoi vetëm dëme materiale, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar. Forcat e rendit dhe grupi hetimor ndodhen në terren dhe po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorëve, si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Hetimet vijojnë.

