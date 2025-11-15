30 ekipet që janë kualifikuar për në fazën finale të Kupës së Botës 2026

ANGLI – Kroacia u bë skuadra e 30-të kombëtare që siguroi kualifikimin për Kupën e Botës 2026, e cila do të mbahet në verën e vitit 2026 në Kanada, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Meksikë. Deri më tani, për Kupën e Botës 2026 janë kualifikuar këto skuadra:
Si organizatore: Kanadaja, Meksika, SHBA-ja.
UEFA: Anglia, Franca, Kroacia
AFC (Azia): Australia, Irani, Uzbekistani, Jordania, Koreja e Jugut, Japonia, Katari, Arabia Saudite.
CAF (Afrika): Gana, Maroko, Tunizia, Egjipti, Algjeria, Kepi i Gjelbër, Senegali, Afrika e Jugut, Bregu i Fildishtë.
CONMEBOL (Amerika e Jugut): Argjentinë, Brazil, Kolumbi, Ekuadori, Paraguai, Uruguai.
OFC (Oqeania): Zelanda e Re
Vendet kualifikuese:
AFC: tetë vende direkte + një vend në turneun Play-Off
CAF: nëntë vende direkte + një vend në turneun Play-Off
CONCACAF: gjashtë vende direkte (3 + 3 për bashkëorganizatorët) + dy vende në turneun Play-Off
CONMEBOL: gjashtë vende direkte + një vend në turneun Play-Off
OFC: një vend direkt + një vend në turneun Play-Off
UEFA: 12 vende direkte + 4 vende Play-Off
Shorti
Shorti për grupet e fazës finale të Kupës së Botës do të zhvillohet të premten, më 5 dhjetor 2025, në Qendrën Kennedy në Uashington. Shorti do të fillojë në orën 12:00 sipas orës lokale (18:00 sipas orës locale shqiptare). Ekipet që përfaqësojnë vendet pritëse do të vendosen në grupet A1 (Meksika), B1 (Kanadaja) dhe D1 (SHBA), sipas orarit të ndeshjeve të publikuar vitin e kaluar.
Në total, 42 nga 48 ekipet që do të garojnë në Kanada, Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të dihen deri në kohën e shortit, me gjashtë vendet e fundit që do të kualifikohen përmes ndeshjeve play-off në mars të vitit të ardhshëm.
