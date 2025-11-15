WhatsApp njofton ndryshime të mëdha për përdorimin e inteligjencës artificiale në janar 2026

WhatsApp do të largojë ChatGPT dhe chatbot-et e tjerë të inteligjencës artificiale duke filluar nga viti 2026
Meta ka vendosur të ndalojë plotësisht përdorimin e ChatGPT dhe chatbot-eve të tjerë gjenerues të inteligjencës artificiale brenda WhatsApp-it.
Ky ndryshim bëhet përmes një klauzole të re në kushtet e përdorimit të WhatsApp Business API, e cila ndalon qasjen dhe përdorimin e platformës nga ofrues të teknologjive të IA-së bisedore.
Sipas rregullave të reja, nga data 15 janar 2026, përdoruesit nuk do të mund të komunikojnë më me ChatGPT në WhatsApp. Mesazhet automatike, përgjigjet inteligjente dhe çdo formë ndërveprimi me botët e IA-së do të ndërpritet.
Meta ka vendosur të mbyllë këtë mundësi në infrastrukturën e WhatsApp Business API, e cila shfrytëzohet nga kompani dhe zhvillues për të krijuar sisteme komunikimi dhe shërbime të automatizuara.
Klauzola e re ndalon në mënyrë të drejtpërdrejtë ofrues si OpenAI (ChatGPT), Perplexity, Luzia, Poke dhe kompani të tjera të IA-së gjeneruese që të kenë botët e tyre në WhatsApp.
Kjo dispozitë është krijuar posaçërisht për “Ofruesit e Inteligjencës Artificiale” dhe ndalon përdorimin e infrastrukturës së WhatsApp-it për teknologji të cilat kanë si funksion kryesor komunikimin bisedor me IA.
Sipas Meta-s, API-ja e WhatsApp-it është menduar për raste përdorimi striktësisht biznesi– si mbështetje për klientët, rezervime dhe komunikim i strukturuar – jo për botë bisedues të përgjithshëm si ChatGPT.
Rritja e përdorimit të botëve të IA-së ka sjellë një ngarkesë të madhe në infrastrukturë, ndërkohë që, sipas Meta-s, ky aktivitet nuk sjell përfitime financiare. Botët bisedorë nuk përshtaten me modelin e pagesave të WhatsApp-it, i ndërtuar mbi ndërveprime të paguara midis kompanive dhe klientëve. Për këtë arsye, kompania ka zgjedhur të mbyllë një kanal që konsumonte resurse pa prodhuar të ardhura.
Meta synon gjithashtu të forcojë rolin e Meta AI, asistentit të saj pronësor, brenda ekosistemit të saj të komunikimit.
Prandaj, 15 janari 2026 nuk përfaqëson vetëm një ndryshim formal politikash. Është data kur një pjesë e inteligjencës artificiale do të zhduket nga platforma e mesazheve më e përdorur në botë – WhatsApp.
Por ashtu si shpesh ndodh në botën e teknologjisë, mbyllja e një dere mund të paralajmërojë hapjen e një bisede të re në një hapësirë tjetër. /noa.al
