Botërori/ Gjermania triumfon në Kualifikuese, Polonia dhe Holanda ndajnë pikët

14 Nëntor, 2025
Ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës dhuruan emocione. Në Grupin A, Gjermania triumfoi 0-2 ndaj Luksemburgut.
Pavarësisht rasteve nuk pati gol në pjesën e parë. Në pjesën e dytë, sfida u zgjidh nga Woltemade. Woltemade kompletoi dopietën pak më vonë, duke i dhuruar 3 pikë Panzerave.
Në grupin G, në Varshavë, sfida mes Polonisë dhe Holandës përfundoi 1-1. Polakët realizuan të parët me Kaminskin, ndërsa për barazimin mendoi Depay.
