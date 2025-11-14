Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Botërori/ Gjermania triumfon në Kualifikuese, Polonia dhe Holanda ndajnë pikët
Transmetuar më 14-11-2025, 22:51

14 Nëntor, 2025

Ndeshjet kualifikuese të Kupës së Botës dhuruan emocione. Në Grupin A, Gjermania triumfoi 0-2 ndaj Luksemburgut.

Pavarësisht rasteve nuk pati gol në pjesën e parë. Në pjesën e dytë, sfida u zgjidh nga Woltemade. Woltemade kompletoi dopietën pak më vonë, duke i dhuruar 3 pikë Panzerave.

Në grupin G, në Varshavë, sfida mes Polonisë dhe Holandës përfundoi 1-1. Polakët realizuan të parët me Kaminskin, ndërsa për barazimin mendoi Depay.

