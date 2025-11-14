Ekuador: 23 të arrestuar, mes tyre 7 shqiptarë — sekuestrohen pasuri me vlerë 300 milionë dollarë

Operacion i përbashkët Ekuador–Spanjë shkatërron një nga rrjetet më të mëdha të trafikut të kokainës që vepronte në Evropë dhe Amerikën Latine.
Autoritetet e Ekuadorit, në bashkëpunim me forcat policore spanjolle, kanë finalizuar një operacion të gjerë antidrogë që çoi në shkatërrimin e një organizate ndërkombëtare kriminale të specializuar në trafikimin e kokainës drejt Evropës. Gjatë aksionit janë arrestuar 23 persona — 12 në Ekuador dhe 11 në Spanjë — ndër ta edhe shtatë shtetas shqiptarë, të cilët dyshohen si pjesë kyçe e logjistikës dhe menaxhimit të rrjetit.
Sipas autoriteteve ekuadoriane, agjentët kryen tetë bastisje të sinkronizuara në orët e para të mëngjesit në komunat Samborondón, Naranjal dhe Daule, në provincën Guayas. Në këto zona grupi kishte ngritur pika operacionale, magazina të fshehta dhe infrastrukturë për përpunimin e dërgesave.
Hetimet, të cilat kanë zgjatur rreth tre vite, zbuluan se organizata funksiononte në disa kontinente, duke trafikuar sasi të mëdha droge drejt Spanjës, Belgjikës dhe Holandës, si dhe duke shtrirë ndikimin e saj në disa shtete afrikane. Vlera e drogës që dyshohet se ka kaluar nëpër rrjet kap shifrën e 300 milionë dollarëve në tregun ndërkombëtar.
Gjatë operacionit policor u sekuestruan armë zjarri, shuma të konsiderueshme parash, pajisje elektronike, si dhe bizhuteri të përdorura për pastrimin e parave. Autoritetet bëjnë me dije se organizata kriminale përdorte biznese të ligjshme si fasadë për të kamufluar aktivitetet e saj dhe për të realizuar eksportin e substancave narkotike në sasi industriale.
Hetimet pritet të zgjerojnë edhe më tej bashkëpunimin ndërkombëtar, pasi pistat çojnë drejt rrjeteve të tjera të lidhura në Evropë dhe Amerikën Latine.
