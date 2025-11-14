E dhimbshme: Makineria e brumit i tërheq shallin, mbytet gruaja. Arsyeja prekëse pse e mbante në qafë

Tragjedi në furrë: Shalli i u ngatërrua në makinën e brumit dhe aparati e shtypi për vdekje
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur dje në mëngjes në një furrë buke në Larisa të Greqisë, ku një 49-vjeçare humbi jetën në mënyrë tragjike gjatë punës.
E ndjera, Zoi L., që shihni në foto ishte e martuar dhe nënë e dy fëmijëve të rritur – njëra mjeke dhe tjetri zjarrfikës – ndërsa furra ku punonte ishte e saj, raporton noa.al.
E ndjera mbante një shall, i cili u ngatërrua në “plastikën”, një makinë industriale që përdoret për përgatitjen e brumit në çdo furrë buke.
Shallin e tërhoqën cilindrat që rrotullohen me forcë, duke i mbështjellë qafën dhe duke i shkaktuar vdekje të menjëhershme.
“Ishte vetëm në dyqan” – dëshmitë e kolegëve
Kryetari i Shoqatës së Furrtarëve të Larisës, Aleksandros Gkulios, deklaroi se 49-vjeçarja ishte vetëm në momentin e aksidentit dhe se praninë e një personi tjetër mund të kishte shpëtuar jetën e saj.
“Ishte çasti i keq. ‘Plastika’ rrotullohet me shumë forcë, vdekja vjen menjëherë dhe nuk ke kohë të reagosh”, u shpreh ai.
Klienti që e gjeti të pajetë
Një koleg i saj tregoi se një klient gjeti trupin në laboratorin e furrës: “Klienti hyri brenda, dëgjoi makinën duke punuar, por askush nuk përgjigjej. Kur hyri në dhomën e pasme, e gjeti të mbytur nga shalli që i ishte mbështjellë në qafë.”
Po sipas tij, 49-vjeçarja kishte dalë për të pastruar makinën e brumit, por dy cilindrat ishin ende aktivë. Shallin e tërhoqën cilindrat dhe u kthye në lak që i mori jetën.
“Iku shumë padrejtësisht. Ishte një grua e vuajtur që rriti dy fëmijët e saj e vetme. Shumë keq…”, shtoi ai.
Mbante shallin që e mbyti, për shkak të dhimbjeve të qafës
Shalli që mbante në qafë u ngatërrua në makinën e brumit në momentin që po e pastronte. 49-vjeçarja Zoí L. mbante prej vitesh shall rreth qafës, pasi vuante nga problemi në qafë dhe ngrohtësia e tyre e qetësonte.
Prej shumë vitesh, ajo pastronte çdo ditë cilindrin e makinës së brumit, sapo mbaronte bashkë me motrën përgatitjen dhe pjekjen e produkteve të furrës. Ishte një proces që me kalimin e kohës e kryente thuajse mekanikisht. Por dje kjo rutinë e përditshme u kthye në tragjedi, kur shalli iu ngatërrua në cilindër dhe u shndërrua në lak që e mbyti, pasi makina e brumit po punonte në momentin e pastrimit.
“Morën thikën dhe prenë shallin për ta zhbllokuar…”, tregoi një i afërm i 49-vjeçares.
Në një foto të publikuar nga media grekw, shihet një pjesë e shallit të mbetur e ngatërruar te makina e brumit.
Vdekja erdhi nga shtrëngimi i shallit
Ekspertiza mjekoligjore konfirmoi se shalli funksionoi si lak, duke i shkaktuar vdekje të menjëhershme nga mbytja.
E gjeti fqinja që shkonte çdo mëngjes për bukë
Gruan e ndjerë e gjeti një fqinje dhe njëkohësisht kliente e saj, e cila kishte shkuar në furrë për të blerë si çdo ditë simiten e mëngjesit. Gruaja e thirri për disa minuta, por nuk mori përgjigje. Asaj i bëri përshtypje një zë i vazhdueshëm i “zbrazët” që vinte nga makina e brumit dhe kuptoi se diçka e keqe kishte ndodhur.
Ajo doli menjëherë jashtë dhe kërkoi ndihmë. Rrëfimi i saj është tronditës. Sipas saj, kishte parë shumë herë më parë 49-vjeçaren teksa pastronte atë makinë. Madje, pak para tragjedisë, motra e saj ishte bashkë me të në furrë deri rreth 05:40 të mëngjesit, duke përgatitur produktet. Fqinja e gjeti të ndjerën pak pas 06:15.
Në këto pak minuta që gruaja mbeti vetëm, ndodhi aksidenti fatal. “Çdo ditë shkoj në 06:00, por sot u vonova. Po të kisha ardhur më herët, ndoshta do të kisha mundur ta njoftoja dhe mund ta kishim shpëtuar”, tha gruaja e tronditur.
Vdekje tragjike, e njëjtë me fatin e Isadora Duncan
Gruaja e ndjerë – e cila humbi jetën në të njëjtën mënyrë tragjike si balerina e famshme Isadora Duncan, e cila vdiq pasi shalli iu ngatërrua te rrota e makinës – kishte humbur së fundmi edhe nënën e saj.
Hetimet vazhdojnë
Policia po heton rrethanat e sakta të aksidentit, ndërsa komuniteti i vogël i Damasios është në gjendje shoku. 49-vjeçarja përshkruhet si një grua shumë e dashur dhe e respektuar nga të gjithë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd