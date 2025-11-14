Kasapi 40 vjeçar vdes tragjikisht pasi pret aksidentalisht arterien e kofshës së tij

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kilkisi të Greqisë, ku një kasap 40-vjeçar humbi jetën gjatë punës. Sipas informacioneve, burri i fatkeq preu aksidentalisht arterien femorale, duke shkaktuar gjakderdhje të rëndë.
Autoritetet thanë se Niko Teodoridi humbi jetën pasi preu aksidentalisht arterien femorale, dhe pavarësisht përpjekjeve mbinjerëzore të mjekëve – fillimisht në Spitalin e Kilkisit dhe më pas në “Gennimatas” në Selanik – ai nuk arriti të mbijetonte nga hemorragjia e pakontrollueshme.
"Fillimisht ai u transportua në spitalin e Kilkisit, ndërsa më pas u dërgua në spitalin “Gennimatas” në Selanik, ku mjekët u përpoqën me çdo mënyrë ta mbanin në jetë", thanë zyrtarët.
Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të tyre, 40-vjeçari nuk ia doli të mbijetonte, raporton noa.al.
