Shqiptari ndërron jetë pas transplantit të flokëve në Turqi

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Turqi, ku një 36-vjeçar shqiptar, ka humbur jetën në Stamboll pasi i ishte nënshtruar një transplanti flokësh dhe një trajtimi dentar.
Mentor Rama, kishte qëndruar në një hotel në zonën e Sisli-t, pranë klinikës ku bëri transplantin. Një ditë më vonë, ai iu nënshtrua edhe një procedure dentare, por më pas u rrëzua pa ndjenja në hotel. 36-vjeçari me shtetësi britanike u dërgua me urgjencë në spitalin Seyrantepe Hamidiye Etfal, ku u shpall i vdekur rreth orës 16:30, më 11 nëntor.
Pas autopsisë, trupi i tij iu dorëzua familjarëve dhe u kthye në vendlindje. Autoritetet turke kanë nisur një hetim mbi rastin.
Çmimi i ulët i procedurave estetike po tërheq gjithnjë e më shumë shtetas britanikë drejt Turqisë, ku një transplant flokësh mund të kushtojë rreth 1500 paund, shumë më pak se mbi 10,000 paund në Britaninë e Madhe, raportojnë mediat britanike.
Vetëm në vitin 2022, rreth 150 mijë britanikë udhëtuan drejt Turqisë për ndërhyrje estetike. Mjekët në këtë vend raportohet të kryejnë rreth 60% të të gjitha transplanteve të flokëve në botë.
Në gusht, një 38-vjeçar tjetër nga Britania humbi jetën pas udhëtimit në Turqi për transplant flokësh në një klinikë private në Stamboll.
