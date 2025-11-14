E vërteta mbetet mister/ PD: Nuk kemi asnjë njoftim nga SPAK që të thërrasë Berishën për ’21 janarin’

Gazment Bardhi akuzon Kuvendin: “SPAK nuk ka dërguar asnjë njoftim – po inskenohet propagandë politike”
Tiranë, 14 nëntor 2025 – Kryetari i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar ashpër pas deklarimeve të bëra në Kuvend, duke i cilësuar ato një “mashtrim të inskenuar politikisht”.
Bardhi mohoi kategorikisht që Prokuroria e Posaçme (SPAK) t’i ketë dërguar ndonjë njoftim Grupit Parlamentar të PD-së, ashtu siç u pretendua nga administrata e Kuvendit.
“SPAK nuk ka dërguar asnjë njoftim”
Në deklaratën zyrtare për media, Bardhi u shpreh se: “Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar nuk ka dërguar asnjë njoftim drejtuar Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike dhe për pasojë, stafi politik nuk ka patur çfarë të refuzojë.”
Sipas tij, SPAK ka qenë vetë i ndërgjegjshëm për këtë fakt, ndaj edhe nuk mund të ketë referuar ndonjë informacion të pavërtetë.
Akuzat ndaj Kuvendit: “Propagandë e inskenuar”
Bardhi deklaroi se pretendimi i administratës së Kuvendit se PD ka refuzuar një njoftim të SPAK është një “gënjeshtër e pastër”, e përdorur për qëllime politike.
“Referimi nga SPAK i një gënjeshtre të thënë nga Kuvendi i Shqipërisë meriton vetëm përbuzje,” tha ai.
Ai shtoi se Kuvendi dhe SPAK janë të qartë për rolin e një grupi parlamentar dhe stafit të tij politik, ku – sipas tij – “ofrimi i shërbimeve postare” nuk është përgjegjësi e PD-së.
“Asnjë njoftim në kutitë postare të deputetëve”
Bardhi deklaroi se nga verifikimet e kryera brenda ambienteve të Kuvendit rezulton se në kutitë postare të deputetëve të Grupit Parlamentar të PD-së nuk ka asnjë njoftim të ardhur nga SPAK.
> “Rezulton e provuar se në kutitë postare të asnjë deputeti të grupit tonë parlamentar nuk ka të depozituar asnjë njoftim të dërguar nga SPAK.”
Në fund të reagimit, Bardhi akuzoi mazhorancën për përdorim politik të SPAK: “Shprehim keqardhje për keqpërdorimin politik të Prokurorisë së Posaçme, për propagandë dite të inskenuar nga mazhoranca socialiste."
Ndërkohë që opozita shprehet e sigurt se nuk ka një fletë-thirrje për Berishën, e vërteta mbetet ende mister, pasi SPAK nuk ka bërë një deklaratë zyrtare mbi rastin. /noa.al
