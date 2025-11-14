Edi Rama sulmon sërish drejtësinë, flet për gjyqtarë të korruptuar dhe injorantë

Rama sulmon vendimet gjyqësore: “Gjyqtarët që u japin të drejtë bizneseve për të zaptuar hapësirat publike janë ose injorantë ose të korruptuar, ose të dyja bashkë”
Kryeministri Edi Rama ka akuzuar ashpër sistemin e drejtësisë, duke deklaruar se gjyqtarët që marrin vendime në favor të bizneseve që zënë hapësira publike janë “ose injorantë, ose të korruptuar, ose të dyja bashkë”.
Gjatë një dëgjese publike me qytetarët në Njësinë nr. 2 në Tiranë, Rama u ndal te problemi i mungesës së çerdheve dhe kopshteve në kryeqytet, duke e lidhur situatën me vendimet e gjykatave që, sipas tij, pengojnë lirimin e hapësirave që i përkasin komunitetit.
Rama: Pengesa nuk është prona, por vendimet e gjykatave
Sipas kryeministrit, sfida kryesore për rikthimin e hapësirave publike nuk është mungesa e pronave shtetërore, por fakti që gjykatat shpesh i japin të drejtë subjekteve private që shfrytëzojnë hapësirat në mënyrë të paligjshme.
“Kopshte dhe çerdhe mund të kemi më shumë, por pengohemi nga vendimet gjyqësore që u japin të drejtë bizneseve të zaptojnë hapësirat publike. Duhet të jesh ose injorant ose i korruptuar që t’ia mohosh komunitetit të drejtën për të pasur hapësirat e veta,” u shpreh Rama.
“S’është normale të tregosh me gisht gjyqtarin, por duhet thënë e vërteta”
Rama tha se është i vetëdijshëm që nuk është e zakonshme që kryeministri të flasë publikisht kundër gjyqtarëve, por shtoi se qytetarët duhet të dinë arsyen pse hapësirat publike nuk pastrohen nga ndërtime apo lokale pa leje.
“Ai lokali që zë rrugën nuk prishet, sepse gjyqtari i ka dhënë të drejtën të qëndrojë aty e të bëjë biznes në kurriz të komunitetit,” tha ai.
Kryeministri vlerësoi se problemi është i trashëguar prej vitesh, por se sot situata është bërë më e vështirë për shkak të vendimeve kontradiktore të gjyqësorit. /noa.al
