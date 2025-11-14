Prokuroria e Tiranës lëshon masa sigurie për 38 persona për veprën penale ‘Prodhimi dhe shitja e narkotikëve’

Prokuroria e Tiranës jep masa sigurie për 38 persona të dyshuar për “prodhim dhe shitje narkotikësh” – Sekuestrohen para, armë dhe sasi të mëdha droge
Prokuroria e Tiranës pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm ka lëshuar masa sigurie “arrest në burg” për 38 persona të përfshirë në veprimtari të dyshuar kriminale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, në kuadër të procedimit penal nr. 3116 të vitit 2025.
Akuzat bazohen në nenin 283/2 të Kodit Penal, që parashikon dënime të rënda për veprimtari të trafikut të drogës të kryera në bashkëpunim.
Operacion 5-mujor me metoda speciale hetimi
Sipas njoftimit zyrtar, masat e sigurisë erdhën pas një hetimi pesëmujor të kryer në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve, duke përdorur metoda speciale të hetimit. Deri më tani janë ekzekutuar masat për 28 persona, ndërsa 6 të tjerë janë arrestuar gjatë fazave të mëparshme të procedimit penal.
13 persona të tjerë janë shpallur në kërkim, dhe vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tyre.
Sasitë e drogës dhe sendet e sekuestruara
Gjatë ekzekutimit të masave dhe kontrolleve të kryera, autoritetet kanë sekuestruar:
2.4 kg lëndë të dyshuar kokainë
300 gram cannabis sativa
16 kg “Resin” (çokollatë) – derivat i kanabisit
22 kg vaj cannabis sativa
4 automjete
28 telefona celularë
2 peshore elektronike
118,900 euro
Shuma parash të bojatisura, të dyshuara si të vjedhura nga banka
Armë gjahu
Materialet e sekuestruara dyshohet se përdoreshin në funksion të aktivitetit kriminal të shpërndarjes së drogës në zona të ndryshme të Tiranës dhe jashtë saj.
Hetimet vazhdojnë
Prokuroria e Tiranës deklaron se hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, si dhe për zbardhjen e plotë të skemës së shpërndarjes së drogës. Procesi i ekzekutimit të masave të sigurisë për të arrestuarit në kërkim është ende në zhvillim. /noa.al
