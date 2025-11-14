Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Prokuroria e Tiranës lëshon masa sigurie për 38 persona për veprën penale ‘Prodhimi dhe shitja e narkotikëve’
Transmetuar më 14-11-2025, 19:26

Prokuroria e Tiranës jep masa sigurie për 38 persona të dyshuar për “prodhim dhe shitje narkotikësh” – Sekuestrohen para, armë dhe sasi të mëdha droge

Prokuroria e Tiranës pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm ka lëshuar masa sigurie “arrest në burg” për 38 persona të përfshirë në veprimtari të dyshuar kriminale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, në kuadër të procedimit penal nr. 3116 të vitit 2025.

Akuzat bazohen në nenin 283/2 të Kodit Penal, që parashikon dënime të rënda për veprimtari të trafikut të drogës të kryera në bashkëpunim.

Operacion 5-mujor me metoda speciale hetimi

Sipas njoftimit zyrtar, masat e sigurisë erdhën pas një hetimi pesëmujor të kryer në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve, duke përdorur metoda speciale të hetimit. Deri më tani janë ekzekutuar masat për 28 persona, ndërsa 6 të tjerë janë arrestuar gjatë fazave të mëparshme të procedimit penal.

13 persona të tjerë janë shpallur në kërkim, dhe vijon puna për lokalizimin dhe kapjen e tyre.

Sasitë e drogës dhe sendet e sekuestruara

Gjatë ekzekutimit të masave dhe kontrolleve të kryera, autoritetet kanë sekuestruar:

2.4 kg lëndë të dyshuar kokainë

300 gram cannabis sativa

16 kg “Resin” (çokollatë) – derivat i kanabisit

22 kg vaj cannabis sativa

4 automjete

28 telefona celularë

2 peshore elektronike

118,900 euro

Shuma parash të bojatisura, të dyshuara si të vjedhura nga banka

Armë gjahu

Materialet e sekuestruara dyshohet se përdoreshin në funksion të aktivitetit kriminal të shpërndarjes së drogës në zona të ndryshme të Tiranës dhe jashtë saj.

Hetimet vazhdojnë

Prokuroria e Tiranës deklaron se hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë, si dhe për zbardhjen e plotë të skemës së shpërndarjes së drogës. Procesi i ekzekutimit të masave të sigurisë për të arrestuarit në kërkim është ende në zhvillim. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

