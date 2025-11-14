Ilir Meta mbetet në burg, Apeli i GJKKO rrëzon kërkesën për ndjekje në gjendje të lirë

Apeli i GJKKO-së rrëzon kërkesën e Ilir Meta për shuarjen e masës “arrest në burg” – ndërkohë që Belinda Balluku vazhdon të ndiqet penalisht, por mbetet e lirë dhe në pushtet
Tiranë, 14 nëntor 2025 – Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar (GJKKO) ka vendosur të rrëzojë ankimimin e Ilir Metës për shfuqizimin e masës së sigurisë “arrest në burg”, duke e lënë atë në fuqi për të pandehurin.
Vendimi
Trupi gjykues monokratik i përbërë nga gjyqtarja Saida Dollani ka shpallur vendimin ku Meta (i shënuar si “I.M.” në dokumente) ankoi vendimin nr. 672, datë 22.10.2025, të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, i cili i diktonte masën e “arrestit në burg”.
GJKKO-ja ka miratuar vendimin e shkallës së parë dhe ka konstatuar se nuk ka arsye të mjaftueshme për ndryshim të masës. Gjykata e Lartë ka caktuar datën 27 nëntor për shqyrtimin e rekursit më të lartë të Metës ndaj kësaj mase sigurie.
Rreth akuzave ndaj Metës
Ilir Meta u arrestua më 21 tetor 2024 mbi akuzat për korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie dhe veprimtari të tjera që prokuroria i cilëson si abuzim me detyrën publike. Masa e “arrestit në burg” ndaj tij është një element kyç në zhvillimin e këtij procesi.
Aktualisht në qendër të vëmendjes: Belinda Balluku
Ndërkohë që Meta mbetet nën masën e sigurisë të rëndë, Belinda Balluku, zv/kryeministre dhe ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë, vazhdon të jetë në gjendje të lirë në hetimin penal për shkelje në tendera publike, konkretisht në projektin e tunelit të Llogarasë.
Sipas organit të posaçëm kundër korrupsionit, Balluku është objekt hetimi për shkelje të barazisë së tenderëve dhe krijim të avantazheve të padrejta për konsorcium.
Vendimi i GJKKO-së ndaj Metës riflet nivelin e lartë të masës së sigurisë që mund të aplikojë ndaj zyrtarëve të lartë, duke nënkuptuar se gjyqësori nuk ka tolerancë për kërkesa për lehtësim masash, të paktën për momentin.
Sidoqoftë, fakti që Balluku ndodhet nën hetim, por në detyrë dhe pa masë sigurie, ka ndezur spekulime dhe kritika se politikisht mund të përcaktohen standarde të ndryshme për zyrtarët e pushtetit dhe opozitës.
Proceset gjyqësore të nivelit të lartë si këto shihen si test për sistemin e drejtësisë në Shqipëri, veçanërisht në kohën kur vendi synon përparimin në integrimin europian dhe forcimin e institucioneve të luftës kundër korrupsionit.
Çfarë pritet më tej
Shpallja e datës për rekursin e Metës në Gjykatën e Lartë më 27 nëntor, e cila mund të sjellë ndryshime në masën e sigurisë ose ta konfirmojë atë.
Zyrtarizimi i akuzave të plota ndaj Ballukut dhe vendimmarrje për masën e sigurisë (nëse do të ndryshojë situata).
